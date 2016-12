Petrolier românesc în dificultate

Echipajul unui petrolier românesc, surprins de o furtună puternică în strâmtoarea Bosfor, a avut nevoie de intervenţia gărzilor de coastă turceşti pentru a ieşi din dificultate. Potrivit şefului Gărzii de Coastă din Turcia, Salih Orakci, petrolierul „Papur”, sub pavilion românesc, plutea în derivă în apropiere de zona staţiunii balneare Kilyos, din Marea Neagră. Navele autorităţilor turceşti s-au deplasat în zona respectivă şi au oferit sprijin petrolierului pentru a-şi putea continua drumul. Nava sub pavilion românesc nu a fost singura victimă a furtunii din strâmtoarea Bosfor. Din cauza rafalelor de vânt şi a valurilor puternice, cargobotul „Orcun C”, care navighează sub pavilion moldovean, a eşuat în largul staţiunii balneare Kilyos. Şeful Gărzii de Coastă din Turcia a declarat că echipajul a fost salvat, însă nava a fost ruptă în două în momentul impactului, o scurgere minoră de combustibil fiind depistată la nivelul rezervoarelor de carburant. Echipele gărzii de coastă au depus eforturi pentru ca poluarea să nu se răspândească şi să golească rezervoarele cargobotului, care naviga fără încărcătură, a precizat Salih Orakci. Reprezentanţii autorităţilor turceşti au mai anunţat că au fost trimise două remorchere pentru a sprijini şi nava „Piper”, sub pavilion maltez, care trimisese un mesaj de alertă privind riscul de naufragiere în nordul strâmtorii Bosfor, din cauza unei defecţiuni a motorului. Echipajul a reuşit ulterior să repare avaria, iar remorcherele au escortat nava pentru a traversa strâmtoarea Bosfor. Bosforul, un punct de trecere obligatoriu pentru petrolierele şi cargoboturile ce vin dinspre sau se îndreaptă spre Marea Neagră, se numără între cele mai circulate strâmtori din lume. Echipajele navelor sunt expuse permanent unui pericol prin această trecătoare sinuoasă, ce traversează dintr-o parte într-alta Istanbulul, o metropolă de circa 14 milioane de locuitori, fiind obligate să efectueze manevre delicate.