Petroliştii români, încă sechestraţi în Golful Persic

Situaţia petroliştilor români de pe platforma „Orizont”, sechestrată acum două zile în Golful Persic de militari iranieni, începe să se detensioneze. Potrivit directorului executiv al societăţii Grup Servicii Petroliere (GSP) din Constanţa, Valeriu Irimioiu, detaşamentul format din 20 de militari iranieni care au urcat cu forţa pe platformă, marţi dimineaţă, s-a retras, echipajul fiind supravegheat în prezent doar de trei poliţişti înarmaţi şi de reprezentanţii celor două firme iraniene - Petco şi Oriental Oil Kish, care închiriaseră platformele româneşti. „De ieri seară s-au restabilit comunicaţiile cu platforma. Niciun membru al echipajului nu a fost rănit de rafalele de gloanţe trase asupra platformei”, a declarat Irimioiu. Acesta a subliniat că va trimite cît de repede posibil un echipaj nou la platformă. „Mîine (n.r. azi) voi sta de vorbă cu toţi salariaţii noştri să văd care doreşte să plece la schimb. Nu vom obliga pe nimeni, însă un lucru e cert: trebuie să îi aducem acasă, pentru că sînt traumatizaţi. Va dura puţin din cauza formalităţilor şi asta pentru că, după ce se va forma echipajul, va trebui să aşteptăm vizele din Iran”, a spus Irimioiu. Directorul GSP a spus că deşi la mijloc este un litigiu comercial, nu aşa trebuia să procedeze partea iraniană. Platforma este la aprox. 10 metri deasupra apei. Înaintea atacului, reprezentanţii părţii iraniene au cerut permisiunea să urce la bord, însă conducerea GSP nu a acceptat. „Ne-au acuzat că echipajul vroia să fugă cu platforma din apele teritoriale iraniene. Platforma este ca o barjă fără picioare sau, mai bine zis, o navă fără propulsie care poate pleca de acolo numai tractată de trei remorchere, operaţiune care se efectuează cu un echipaj special, în prezenţa unui comandant care coordonează activitatea celor trei remorchere şi a reprezentantului firmei de asigurare. O platformă nu se poate muta aşa uşor. Apoi, dacă de fapt au vrut doar să se asigure că platforma nu va fi mutată, era suficient să poziţioneze o navă sub remorca principală”, a explicat Irimioiu. Acesta a subliniat că partea iraniană nu are nicio scuză pentru acţiunea în forţă asupra platformei româneşti „Orizont”. „Am 30 de ani de activitate în domeniu. Platformele noastre lucrează de mulţi ani în Golf, însă niciodată nu s-a mai acţionat militar. Nici în Bangladesh nu am păţit aşa ceva. De ce au deschis focul asupra noastră? Atît vrem să ştim! Acolo era un echipaj care asigura întreţinerea şi siguranţa navei”, a adăugat directorul executiv al GSP. Potrivit acestuia, echipajul mai are alimente şi apă pentru două săptămîni. „Deşi din luna aprilie platforma nu mai forează, ci aşteaptă finalizarea în instanţă a litigiului, pînă acum ne-au lăsat să facem aprovizionarea. Sperăm să le putem duce alimente şi apă şi de acum încolo”, a spus Irimioiu. Directorul executiv al GSP a precizat că atît echipajul, cît şi platforma sînt asigurate pentru orice fel de problemă care ar putea interveni.

Primul raport al şefului de platformă

Ieri dimineaţă, la ora 09.12, ora României, directorul executiv al GSP a primit primul raport complet al şefului de platformă, constănţeanul Viorel Petcu. Iată ce au trăit cei 19 români, în ziua de 22 august:

06.45 - prima vedetă militară iraniană a făcut o tură în jurul platformei;

07.00 - nava militară s-a legat de jacket-ul 2SKA1, iar o altă navă şi un remorcher au sosit la prova babord a platformei - în dreptul remorcii principale;

07.15 - mai mulţi soldaţi au urcat pe jacket;

08.30 - au scos husele de pe armament - două mitraliere de mare calibru, şi au început să facă ture de intimidare în jurul platformei;

09.45 - s-au auzit primele focuri de automat;

09.55 - s-a tras o rafală de gloanţe asupra platformei de pe jacket-ul unde erau militarii sau de pe navă;

10.00 - vedeta militară se dezleagă şi vine la piciorul nr. 4 al platformei. Doi militari urcă pe platformă pe piciorul podului. Tot acum a apărut încă o navă militară purtătoare de rachete, care s-a poziţionat în bordul platformei. Ajunşi sus, cei doi soldaţi au cerut adunarea personalului pe heliport, interzicîndu-ne să folosim echipamentele radio;

16.40 - după ce au controlat toată platforma, soldaţii au plecat de pe jacket;

16.50 - am primit acceptul să folosim echipamentul radio pentru comunicaţii, dar să vorbim numai în engleză. La bord au rămas doar doi poliţişti înarmaţi, un civil şi cîte un reprezentant al firmelor Petco şi Oriental Oil Kish.

Relatare telefonică

Directorul executiv al GSP, Valeriu Irimioiu, a creat echipei cotidianului „Telegraf” posibilitatea de a asculta o convorbire telefonică cu şeful platformei „Orizont”, constănţeanul Viorel Petcu. Acesta a povestit că „fizic sîntem sănătoşi cu toţii, însă psihic sîntem la pămînt. Oboseala şi stresul ne-au afectat cumplit. Am reuşit ca ziua să fim păziţi doar de civili (n.r. - poliţişti) şi de reprezentanţii părţii iraniene. Noaptea însă, militari înarmaţi patrulează pe heliport”. Viorel Petcu a precizat că a fost informat că urmează ca la bordul platformei „Orizont” să sosească doi diplomaţi români. „Am înţeles că la ora 14.00 doi diplomaţi vor pleca de la Ambasada României din Teheran şi după 16.00 vor sosi la bord. Nu ştiu cine sînt, dar îi aşteptăm”, a spus petrolistul constănţean. În glasul şefului platformei se simţea oboseala, dar şi speranţa că prezenţa diplomaţilor va însemna şi finalul coşmarului în care se află cei 19 petrolişti români.

Familiile petroliştilor s-au liniştit

La aflarea veştilor despre atacul platformei şi sechestrul petroliştilor, familiile acestora au intrat în panică. „În ziua atacului, timp de şase ore, conducerea GSP nu a putut să ia legătura cu echipajul. Nu ştiam nimic. Atît doar că deşi închişi cu toţii în club, unii aveau telefoane şi, la vreo două ore de la atac, pe furiş, au vorbit puţin cu echipajul de pe Fortuna, care ne informau pe noi. Familiile celor 19 salariaţi ne sunau la intervale foarte scurte pentru a vedea dacă am mai aflat cîte ceva. Plîngeau, erau disperaţi. După restabilirea legăturilor telefonice, s-au liniştit, pentru că fiecare dintre petrolişti a sunat acasă”, a declarat preşedintele Sindicatului Independent al Platformelor Marine, Nicolae Costel. Acesta a adăugat că rafalele trase de iranieni au fost pentru intimidarea echipajului. „De 10 ani, platformele noastre lucrează în Golf, iar de cinci ani, lucrăm pentru Iran, însă este pentru prima dată cînd se trage asupra unei platforme. În urma atacului a fost distrusă macaraua de pe complexul petrolier”, a precizat Nicolae Costel.

Românii şi iranienii se contrează reciproc

Autorităţile române afirmă că incidentul nu a fost îndreptat împotriva României, ci este vorba despre o dispută comercială. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a subliniat că, în conformitate cu dreptul internaţional, utilizarea forţei împotriva civililor în scopul soluţionării unui litigiu comercial este inacceptabilă, iar ambasadorul Iranului s-a angajat că va încerca să obţină informaţii pertinente pe care să le comunice imediat autorităţilor române. Platforma închiriată firmei PetroIran urma să fie retrasă de proprietarul român, GSP Constanţa, pentru încălcarea prevederilor contractuale. Autorităţile iraniene spun însă că Tribunalul din Kish a emis ordin de reţinere a platformei pînă la finalizarea procesului de arbitraj. Mai mult, au asigurat partea română că muncitorii de pe platforma Orizont nu au fost, nu sînt şi nu vor fi reţinuţi de autorităţile iraniene şi pot părăsi zona în orice moment. În replică, firma GSP a acuzat nava militară iraniană că a deschis foc de avertisment asupra petroliştilor şi a anunţat că va acţiona în instanţă la Tribunalul din Haga firma iraniană. Cît despre abandonarea platformei de către membrii echipajului, reprezentanţii GSP spun că dacă se recurge la acest lucru este deja un compromis, iar firma pierde platforma în favoarea iranienilor. Preşedintele GSP, Gabriel Comănescu, a organizat ieri o conferinţă de presă în care a susţinut vehement că „acţiunea autorităţilor iraniene care au ocupat platforma Orizont este una de piraterie, întrucît militarii iranieni au ocupat cabina de comandă şi au oprit comunicaţiile”. El a precizat că la bordul platformei s-au aflat 20 de militari iranieni, iar în prezent mai sînt prezenţi trei ofiţeri ai miliţiei judiciare, cîte un reprezentant al companiilor Oriental Oil şi PetroIran, iar în apropiere se află o navă a marinei iraniene, înarmată cu rachete. Comănescu a afirmat că presiunile sînt determinate de faptul că firma iraniană vrea să cumpere platformele româneşti de foraj marin. Potrivit acestuia, în urmă cu două săptămîni, GSP a primit o ofertă de la compania petrolieră de stat din Iran pentru achiziţia platformelor, pe care a refuzat-o. De altfel, platformele sînt gajate în favoarea Băncii Comerciale Române, în baza unui contract de credit. Mai mult, preşedintele GSP a apreciat că acţiunea de marţi a fost una premeditată, deoarece partea iraniană a contat pe faptul că autorităţile nu desfăşurau activităţi în timpul unei importante sărbători religioase. Comănescu a menţionat că se aşteaptă la pagube foarte mari, fără să estimeze valoarea lor.

Se aşteaptă o soluţie diplomatică

Demersurile diplomatice, începute marţi, continuă. Preşedintele Traian Băsescu intenţionează să-i telefoneze omologului său iranian, Mahmoud Ahmadinejad. Autorităţile de la Bucureşti încearcă să găsească o soluţie diplomatică pentru rezolvarea situaţiei de pe platforma petrolieră românească „Orizont”. Liderii politici de la Bucureşti au reacţionat la această situaţie şi au cerut preşedintelui Traian Băsescu să convoace o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). Centrul Operaţional de Conducere Militară, care monitorizează evoluţiile din teatrele de operaţiuni din străinătate, are în atenţie şi situaţia din Golful Persic. Ministrul Apărării Naţionale, Teodor Atanasiu, a dat asigurări că orice informaţie parvenită pe canale militare în legatură cu acest caz va fi transmisă imediat Ministerului de Externe.

Doi reprezentanţi ai Amasadei României la Teheran au ajuns, ieri, în jurul orelor 16.30 - 17.00 (ora României) pe platformă şi au rămas peste noapte împreună cu echipajul pentru a acorda asistenţă şi consiliere cetăţenilor români. Preşedintele GSP a cerut, ieri, şefului platformei Orizont, Viorel Petcu, să se pregătească pentru că ambii oficiali români vor rămîne mai multe zile pe platformă. Potrivit declaraţiilor reprezentanţilor GSP, pe platformă se află în prezent cinci persoane străine: un reprezentant al Oriental Oil Kish, un reprezentant al PetroIran, doi ofiţeri de miliţie judiciară şi un ofiţer suspectat că face parte din securitatea SEPA. Aceştia au mai spus că platforma este în continuare sechestrată, că în momentul de faţă lîngă platformă se află o navă militară purtătoare de rachete şi că aşteaptă ca judecătorul care a emis ordinul de sechestru să le dea, sîmbătă, explicaţiile multaşteptate.

Iranul neagă

În pagina electronică de ieri a agenţiei IRNA este citat purtătorul de cuvînt al Ministerului iranian de Externe (MAE), Hamid-Reza Asefi, care a dezminţit informaţiile privind confiscarea de către Iran a unei platforme petroliere din Golful Persic, aparţinînd unei companii româneşti. „Aceste informaţii sînt parte a dezinformării presei şi sînt false. Compania română, continuînd măsurile ilegale de mutare a unor echipamente de foraj maritime, intenţiona să comită al doilea jaf astăzi, care a fost dejucat datorită prezenţei în zonă a poliţiei iraniene", a declarat Asefi. El a precizat că relaţiile de colaborare între sectoarele private şi companiile specializate din Iran şi România datează de mulţi ani în domeniul petrolier şi în special în sectorul extractiv. "Cele două părţi au adus în faţa autorităţilor judiciare o serie de dispute legale, după ce au eşuat în încercarea de a rezolva aceste cazuri prin negociere. Aceste măsuri au aspecte pur legale şi juridice şi sînt urmărite de autorităţile judiciare, pentru respectarea intereselor ambelor părţi", a spus Asefi. El a adăugat că organizaţiile şi departamentele de stat nu joacă nici un rol în acest caz şi este puţin probabil ca, din punct de vedere legal, să influenţeze diferendele dintre cele două părţi. "Prin urmare, ar fi mai bine să împiedicăm fabricarea de informaţii care insuflă îndoială în rîndurile opiniei publice şi să lăsăm cazul să îşi urmeze cursul judiciar pînă va fi rezolvat în cele din urmă, conform reglementărilor legale", a precizat Asefi.

Săptamîna trecută, compania petrolieră iraniană de stat PetroIran a reclamat că una din cele două platforme maritime de foraj, „Fortuna”, a fost „furată” de o navă care a pătruns ilegal în apele iraniene, în zona cîmpului de gaz natural Hangam. Firma GSP a motivat că a dislocat platforma „Fortuna” din Golf deoarece necesita reparaţii, în acest scop fiind remorcată pînă în Portul Sarjah, din Emiratele Arabe Unite, însă nu înainte de a obţine toate vizele şi autorizaţiile din partea autorităţilor iraniene. Referitor la retragerea platformei „Fortuna” din apele teritoriale iraniene, agenţia iraniană de presă Mehr, a citat o sursă bine informată care spune că firma română ar fi provocat această dispută prin răpirea a doi reprezentanţi ai companiei PetroIran de pe platforma Fortuna, pe care i-ar fi bătut şi expulzat din apele teritoriale iraniene la 13 august. Informaţia a fost contestată de Comănescu.

Ambasadorul Iranului susţine că poliţiştii nu erau înarmaţi

„Armata a intervenit pentru a impune respectarea unei hotărîri judecătoreşti şi pentru a împiedica retragerea ilegală a platformei Orizont din apele iraniene de către firma română, aşa cum se întîmplase cu platforma Fortuna”, a declarat ambasadorul iranian, Ali Akbar Farazi. Acesta a adăugat că crearea unor poveşti despre elicoptere şi nave de război nu sînt corecte şi că „o firmă a început, numai pentru propriile interese, să creeze o imagine rea Iranului". De fapt, compania petrolieră iraniană a vrut să împiedice firma română să retragă din apele iraniene platforma „Orizont”, aşa cum se întîmplase cu platforma „Fortuna”, care avea la bord doi funcţionari iranieni. "Poliţia judiciară a mers cu un elicopter la platforma petrolieră pentru a transmite decizia judecătorească, dar firma românească nu a permis accesul", a relatat ambasadorul Iranului. În aceste condiţii, "un vapor" al poliţiei s-a deplasat la platformă pentru a înmîna hotărîrea judecătorească şefului platformei. "Poliţia de pe malul iranian nu este înarmată", a subliniat Farazi. Ambasadorul iranian a acuzat firma GSP că a transformat o dispută simplă care se putea rezolva în instanţă într-o "poveste în care se folosesc cele mai rele cuvinte la adresa poporului iranian şi a guvernului iranian", a zis Farazi. Ali Akbar Farazi a amintit de bunele relaţii dintre România şi Iran şi dorinţa fermă de continuare a relaţiilor bilaterale.