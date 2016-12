Petrolul a regăsit drumul spre victorie

Disputate vineri seară, primele meciuri etapa a 19-a a Ligii 1 la fotbal s-au încheiat cu victorii ale gazdelor. La Drobeta Turnu Severin, Pandurii Tg. Jiu s-a impus, cu scorul de 2-0 (Răduţ 42, Hora 68-pen.), în duelul cu Concordia Chiajna, iar în urma acestui succes echipa antrenată de Edi Iordănescu a urcat, momentan, pe locul secund în clasament. Pandurii pot rămâne pe această poziţie în cazul în care FC Viitorul nu câştigă întâlnirea cu CS Universitatea Craiova, programată sâmbătă seară, la Ovidiu. În celălalt joc desfăşurat vineri seară, Petrolul Ploieşti a trecut la limită, scor 1-0 (Zoubir 15), de CFR Cluj şi a obţinut a doua victorie din actualul campionat. Singurul succes al ploieştenilor data din 14 august, 2-1 cu FC Botoşani, în etapa a 7-a, tot pe teren propriu.

Celelalte partide ale etapei vor avea loc după următorul program - sâmbătă: ACS Poli Timişoara - ASA Tg. Mureş (ora 18.00), FC Viitorul - CS U. Craiova (ora 20.30); duminică: CSMS Iaşi - FC Botoşani (ora 18.00), FC Steaua Bucureşti - Astra Giurgiu (ora 20.30); luni: FC Voluntari - Dinamo Bucureşti (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida FC Steaua Bucureşti - Astra Giurgiu, și de TVR 1.

Clasament: 1. Astra 37p (golaveraj: 31-22), 2. Pandurii 36p (26-17), 3. FC VIITORUL 33p (34-18), 4. FC Steaua 30p (24-18), 5. Dinamo 30p (22-19), 6. ASA 27p (21-15), 7. Craiova 26p (21-15), 8. Iași 23p (14-20), 9. CFR* 22p (24-18), 10. Poli 16p (14-24), 11. Botoșani 14p (18-28), 12. Concordia 14p (16-29), 13. Voluntari 11p (15-29), 14. Petrolul* 8p (13-21). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.​

Citeşte şi:

Tensiune înaintea partidei FC Viitorul - CS U. Craiova