Petrolul are datorii de 8,1 milioane de euro

FC Petrolul Ploiești are datorii de aproximativ 8,1 milioane de euro (35.728.250 lei) către 75 de creditori înscrişi la masa credală, cea mai mare sumă fiind datorată Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Prahova, peste două milioane de lei, conform tabelului preliminar al creanţelor, obţinut de Mediafax. Gruparea prahoveană are o datorie de aproximativ 1,5 milioane de lei către Consiliul Local Ploieşti. Conform tabelului preliminar al creanţelor societăţii aflate în insolvenţă, salariaţii clubului au de recuperat aproximativ 316.000 de lei. Fostul antrenor al echipei Petrolul Ploieşti, Cosmin Contra, s-a înscris la masa creditorilor cu o datorie de 662.145 lei. Către jucătorul Felipe Teixeira, Petrolul are o datorie de 512.500 de lei şi de 485.000 de lei către agentul acestuia, Marcelo dos Santos Cipriano.

Și fostul atacant Adrian Mutu s-a înscris la masa credală cu suma de 309.000 lei, la aceeaşi categorie, chirografară, aflându-se şi jucătorii Peterson Pecanha (234.399 de lei), Haubert Guilherme (22.517 lei), Ovidiu Hoban (110.357 de lei), Sony Alcenat (112.564 de lei), Mircea Bornescu (160.680 de lei), Abel Camara (147.879 de lei), Pablo de Lucas (161.121 de lei), Andrei Peteleu (176.130 de lei), Geraldo Alves (152.734 de lei) şi Toto Tamuz (419.358 de lei). De asemenea, finanţatorul Dan Capră s-a înscris la masa credală cu o creanţă chirografară subordonată în valoare de 110.314 lei, iar Maria Clarisa Vârceoroveanu, soţia omului de afaceri, cu 896.028 de lei.

Din categoria creanţelor chirografare se remarcă SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, cu 1,6 milioane de lei, și SC Weco TMC SRL, cu 518.938 de lei. Tribunalul Prahova a admis, la 6 februarie, cererea societăţii care administrează clubul Petrolul Ploieşti de deschidere a procedurii generale a insolvenţei. Prima şedinţă a Adunării Creditorilor a fost stabilită pentru 25 aprilie.

Gruparea Petrolul Ploieşti traversează o criză financiară de la sfârşitul anului trecut, acţionarii Daniel şi Nicolae Capră, precum și directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, fiind acuzați de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15 milioane de euro.

Primul club de fotbal din România care a intrat în insolvenţă a fost FC Rapid, instanţa admiţând deschiderea procedurii de reorganizare la 7 decembrie 2012. Ulterior, alte opt cluburi de Liga I, Gloria Bistriţa, Universitatea Cluj, Oţelul Galaţi, FC Vaslui, FC Dinamo, CFR Cluj, Petrolul Ploieşti şi FC Braşov, au intrat în insolvenţă. Dintre acestea, în momentul de faţă doar şapte mai activează în primul eşalon, Gloria Bistriţa şi FC Vaslui fiind dezafiliate de Federaţia Română de Fotbal.

Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori (AFAN) din România contestă tabelele preliminare de creanţe ale cluburilor FC Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj în procesele de insolvenţă, întrucât jucătorii care au de recuperat bani au fost trecuţi la categoria creditorilor chirografari şi nu la salariaţi. Preşedintele AFAN, Emilian Hulubei, a declarat, miercuri, agenţiei Mediafax că jucătorii grupărilor Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj riscă să nu-şi mai primească salariile restante, întrucât, conform Legii insolvenţei, categoria creditorilor chirografari este cea mai dezavantajată, fiind creditorii care nu au o garanţie reală care să le asigure realizarea creanţei pe care o au împotriva debitorului.