Petrolul chinuie China

Acţiunile marilor companii asiatice au atins luni cel mai scăzut nivel după 2011, după date economice sub aşteptări din Statele Unite şi un declin masiv al preţurilor petrolului, care au accentuat temerile legate de încetinirea economiei globale, transmite Reuters. Indicele MSCI pentru acţiunile din regiunea Asia-Pacific, cu excepţia Japoniei, a atins cel mai redus nivel după octombrie 2011, scăzând cu 0,5%. Indicele Nikkei a coborât cu până la 2,8%, la minimul ultimului an. Nikkei a scăzut cu 20% față de vârful atins în iunie 2015. Indicele Shanghai Composite a scăzut în timpul şedinţei, revenind ulterior la o creştere cu 0,4%. În SUA, vânzările de retail au scăzut în decembrie, iar producţia industrială s-a diminuat pentru a treia lună la rând, indicând că avansul economic a încetinit puternic în trimestrul 4. În urma acestor date, Rezerva Federală din Atlanta anticipează că economia americană va înregistra o creştere cu 0,6% în trimestrul 4, faţă de 2% în trimestrul 3. La bursa din New York, petrolul cu livrare în februarie a fost cotat în scădere cu 1,9%, la 28,67 dolari pe baril. Preţul ţiţeiului Brent, de referinţă la Londra, a coborât cu până la 2,7%, la 28,14 dolari pe baril, iar în timpul nopţii a atins un minim de 27,67 dolari pe baril.