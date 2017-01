Petrolul, înfrângere şi la Timişoara

Primul meci din etapa a 26-a a Ligii 1 la fotbal, ultima a sezonului regulat, disputat vineri seară, la Timişoara, s-a încheiat cu victoria la limită a gazdelor, ACS Poli învingând ultima clasată, Petrolul Ploiești, cu scorul de 1-0. Unicul gol al jocului a fost marcat de Bărbuţ, în minutul 42, timişorenii obţinând astfel trei puncte extrem de importante.

Sâmbătă, CS U. Craiova şi CFR Cluj vor lupta pentru punctele din play-out, în timp ce întâlnirile ASA Tg. Mureș - FC Botoșani și FC Steaua București - CSMS Iași vor stabili ocupanta locului 6, ultimul eligibil pentru play-off, duelul fiind între CSMS şi ASA.

Programul partidelor - sâmbătă, 27 februarie: CS U. Craiova - CFR Cluj (ora 14.00), ASA Tg Mureș - FC Botoșani (ora 20.30), FC Steaua București - CSMS Iași (ora 20.30); duminică, 28 februarie: Concordia Chiajna - FC Voluntari (ora 18.00), Astra Giurgiu - FC Dinamo București (ora 20.30); luni, 29 februarie: FC Viitorul - Pandurii Tg. Jiu (ora 20.30). Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. Astra 50p (golaveraj: 41-28), 2. Dinamo 47p (35-23), 3. FC VIITORUL 46p (48-27), 4. Pandurii 44p (32-25), 5. FC Steaua 43p (34-24), 6. Iaşi 36p (21-24), 7. ASA 35p (26-21), 8. Craiova 31p (26-26), 9. Botoşani 26p (30-34), 10. Poli 25p (24-35), 11. CFR* 24p (30-25), 12. Voluntari 21p (26-41), 13. Concordia 17p (21-44), 14. Petrolul** 8p (17-34). * - CFR este penalizată cu zece puncte; * - Petrolul este penalizată cu şase puncte.