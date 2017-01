Petromin a făcut profit

Compania specializată în transportul maritim şi de coastă Petromin Constanţa a încheiat primele nouă luni din 2009 cu un profit net de 53,63 milioane lei (12,68 milioane euro), faţă de pierderile din aceeaşi perioadă a lui 2008, în contextul în care veniturile financiare au urcat la 55 milioane lei. Rezultatul companiei vine în contextul în care veniturile financiare au crescut, în perioada ianuarie – septembrie, de la circa 16.000 lei, la 54,91 milioane lei (12,98 milioane euro). În primele nouă luni din 2008, Petromin raportase pierderi de 1,23 milioane lei. Pe de altă parte, cifra de afaceri a avansat de trei ori în primele trei trimestre, la 2 milioane lei (473.000 euro), comparativ cu nivelul din perioada similară a anului 2008, de 667.000 lei. Petromin are un capital social de 56,22 milioane lei, divizat în 22,49 milioane de acţiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei. Compania este controlată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), cu o deţinere de 70%, în timp ce SIF Transilvania (SIF3) are o participaţie de 23,83%. AVAS va încerca din nou, în 11 decembrie, să vândă cele 15,74 milioane de acţiuni Petromin pe care le deţine, pentru cel puţin 14,96 milioane lei, printr-o licitaţie cu strigare. Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,95 lei/acţiune, de aproape şase ori mai mare decât ultimul preţ din piaţă, de 0,16 lei. Petromin are la această cotaţie o valoare de piaţă de 3,6 milioane lei (841.000 euro).