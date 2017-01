Petromin, pe butuci!

ORGANIGRAMĂ NOUĂ. În cadrul unei conferinţe de presă organizată ieri, conducerea Petromin a făcut publice detalii cu privire la situaţia actuală a companiei. Florentin Chiforeanu, directorul general al Petromin, a declarat că societatea se află în prag de insolvenţă şi reorganizare. Având ca acţionari statul (70% din acţiuni sunt gestionate de AVAS), societatea SIF Transilvania şi acţionari individuali, compania are nevoie de o nouă organigramă, care trebuie aprobată de Adunarea Creditorilor şi judecătorul sindic. Pe 16 aprilie, Adunarea Generală a Acţionarilor din Petromin a desemnat un administrator special, în numele lui Florian Vizan, care urma să alcătuiască planul de reorganizare a Petromin. Chiforeanu spune că, la două săptămâni după întâlnirea acţionarilor, un grup restrâns din AGA al Petromin, fără acţionarii individuali şi SIF Transilvania, s-a reunit într-o nouă şedinţă, în care Florian Vizan a fost înlăturat şi înlocuit cu Irina Grigorescu. Mai mult decât atât, conducerea Petromin susţine că noul administrator special a impus o nouă organigramă, fără aprobarea Adunării Creditorilor, fapt care a stârnit un adevărat scandal în cadrul societăţii. Potrivit planului de reorganizare semnat pe 2 mai de Irina Grigorescu, societatea ar urma să desfăşoare doar activitate turistică, în timp ce posturile destinate activităţii fluviale vor fi restructurate. Chiforeanu susţine că Irina Grigorescu nu are pregătirea necesară pentru funcţia pe care o deţine. „Am avut schimburi de cuvinte, de replici şi hârtii cu dumneaei. Personal, noi nu îi recunoaştem această desemnare, dat fiind că nu are calificarea şi CV-ul necesar spre a administra această societate atât de complexă de transport naval. Refuzăm să credem că s-au terminat oamenii competenţi din Constanţa şi s-a ajuns la o femeie de 35 de ani din Bucureşti”, a explicat Chiforeanu. Conducerea societăţii a precizat că Petromin îşi derulează activitatea şi plăteşte angajaţii cu fondurile obţinute din activitatea fluvială, în timp ce activitatea turistică aduce pierderi. „Noi, societatea comercială, vrem planul de reorganizare alcătuit spre supravieţuire, doamna administrator special îl vrea alcătuit către faliment, lichidare”, a declarat Chiforeanu.

PLÂNGERE PENALĂ. Conducerea Petromin a decis să depună plângere penală împotriva administratorului Irina Grigorescu, pe care o acuză de abuz în serviciu. Având în vedere că AVAS se află în subordinea Guvernului şi gestionează 70% din acţiuni, conducerea companiei Petromin arată cu degetul la factorii de decizie de la nivel înalt, care sunt, în mare parte, responsabili de ceea ce se întâmplă, la ora actuală, în cadrul Petromin, gata să fie pusă pe butuci.