Petter Carlsen, în deschiderea concertului Anathema

Norvegianul Petter Carlsen va cânta în deschiderea concertului pe care renumita trupă britanică Anathema îl va susţine la Bucureşti, pe data de 19 noiembrie. Evenimentul va avea loc la Arenele Romane şi va începe la ora 19.00. Odată cu lansarea primului său album, în vara anului trecut, Petter Carlsen a devenit unul dintre cei mai promiţători artişti norvegieni. Cântecul său, „You Go Bird”, a intrat rapid în topurile de vânzări din Norvegia şi, datorită pieselor sale melodioase şi a timbrului său vocal special, artistul a intrat în atenţia faimoasei trupe de doom-metal.

Despre Petter Carlsen, Danny Cavanagh, chitaristul trupei Anathema, a declarat: „Odată ce am ascultat vocea incredibilă a lui Petter şi piesele compuse de el, am simţit că va fi parte din cercul intim al Anathema pentru o perioadă lungă de timp. Nu este doar un prieten foarte bun, este şi unul dintre cei mai talentaţi muzicieni pe care i-am întâlnit în viaţa mea”. Astfel, din luna septembrie, Petter s-a alăturat trupei Anathema în turneul de promovare a celui mai recent album „We’re Here Because We’re Here”. Titlul albumului amintit este inspirat de un cântec auzit pentru prima dată în tranşeele Aliaţilor din Primul Război Mondial. Interpretat pe melodia poemului tradiţional scoţian „Auld Lang Syne”, acesta a devenit o încurajare pentru toţi cei care îndurau ororile războiului. „Ideea din spatele acelor cuvinte şi întrebările profunde care s-au născut aproape instantaneu ne-au impresionat pe toţi. Astfel, am împrumutat această sintagmă pentru a reflecta spiritul şi legătura care există între cei şase membri ai trupei”, a declarat Vincent Cavanagh, liderul formaţiei. Materialul, aşteptat deja de şapte ani, va fi prezentat în cadrul unui show excepţional.

Biletele pot fi achiziţionate la preţul de 70 lei, până pe 9 noiembrie, 85 lei, în perioada 10-18 noiembrie şi 90 lei, în ziua spectacolului, din reţeaua magazinelor Diverta, Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas sau online, de pe eventim.ro şi myticket.ro.