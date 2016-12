Peugeot mai reduce 1.500 de posturi

Grupul francez PSA Peugeot Citroen va suplimenta reducerile de personal cu încă 1.500 de posturi, până în 2014, pe lângă cele 8.000 de concedieri anunţate în luna iulie, din cauza scăderii abrupte a vânzărilor de maşini din Europa, care vor ajunge, în acest an, la cel mai redus nivel din 1995. Tăierile vor fi realizate prin neînlocuirea angajaţilor care vor părăsi compania în următorii doi ani, a declarat, ieri, Jonathan Goodman, purtătorul de cuvânt al PSA. Acţiunile Peugeot au urcat la Paris cu până la 8,1%, după efectuarea anunţului, cea mai importantă creştere din ultimele cinci luni, după un declin de 50% pe ansamblul acestui an. Valoarea de piaţă a companiei, al doilea producător auto din Europa, după Volkswagen, este de numai 1,8 miliarde euro. PSA a pregătit, pentru următorii doi ani, reduceri de personal de 11.200 de posturi la operaţiunile din Franţa, reprezentând 17% din angajaţi, pe plan local. De asemenea, compania va închide o fabrică în apropiere de Paris, decizii controversate şi delicate din punct de vedere politic, care au cauzat tensiuni între Guvern şi conducerea Peugeot. Grupul are peste 200.000 de angajaţi la nivel mondial. Pe lângă aceste măsuri, Peugeot a început o campanie de vânzare a activelor neesenţiale şi negociază o alianţă strategică cu General Motors. Compania vinde 75% din divizia de camioane Gefco, către o companie feroviară din Rusia, pentru 800 de milioane de euro şi a vândut, de asemenea, sediul din Paris.

Pe de altă parte, constructorul auto rus Lada a anunţat că va lansa, în Germania, Franţa şi câteva ţări din Europa nordică şi de sud-est, berlina Granta, cel mai bine vândut model al său pe piaţa rusă. Maşina costă de la 9.400 euro în Rusia şi şi-a găsit peste 12.000 de clienţi, acolo, luna trecută, devansând modele de tradiţie, precum Kalina şi Priora. AvtoVAZ şi Renault-Nissan trebuie să semneze, luna aceasta, înţelegerea prin care alianţa va deţine peste 50% din compania rusă. Berlina Granta, lansată în decembrie 2011 pe piaţa rusă, va ajunge în 2013 să se vândă şi în Germania, Franţa, Serbia, Bulgaria şi în ţările baltice. Lada vinde, în Franţa şi alte ţări din vest, modele precum Kalina, Priora şi Niva, însă cifrele sunt modeste. Ca volum de vânzări, noua Granta nu are cum să fie o ameninţare pentru Logan, dat fiind că Dacia are o imagine bună în Europa de Vest şi o reţea de distribuţie extinsă mult în ultimii ani.