PFA? Nu, mersi!

10:13:35 / 17 Octombrie 2016

Plus impozit marit pe locuinta

Si in plus, daca persoana isi desfasoara activitatea in locuinta sa, ii creste impozitul pe locuinta de vreo zece ori, adica ajungi sa platesti 1000 de lei in loc de 100 de lei impozit pe un apartament de 2 camere plus 16% impozitul pe venit si 5,5% CAS si asta fara sa stii cat vei reusi sa castigi in anul respectiv. Asa se stimuleaza initiativa privata in Romania!