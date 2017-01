Pham Xuân Tong, o legendă vie a artelor marţiale

Cea mai importantă prezenţă la Festivalului "Arte Marţiale fără frontiere Long-Ho", organizat de clubul constănţean Long-Ho (stil Qwan-Ki-Do) şi firma "Ovidius Protguard", cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Constanţa, a fost cea a Maestrului Pham Xuân Tong, una dintre legendele vii ale istoriei artelor marţiale vietnameze. Tong a avut încă de tînăr privilegiul de a deveni discipolul testamentar al unui mare maestru de arte marţiale: daisu Chau Quan Ki. Prin uniunea a trei culturi, şcoala chineză de arte marţiale, şcoala tradiţională vietnameză precum şi influenţa culturală a Occidentului, s-a reuşit promovarea de către "maître Tong" a unei metode în care s-au grupat cele mai valoroase aspecte ale experienţei sale de practicant şi maestru: Qwan Ki Do (în vietnameză Quan Khi Dao, în română Calea Energiei Vitale). Principiile metodei sale sînt: Sănătate - Securitate - Calitate. Fiind diplomat de stat în Franţa, Pham Xuân Tong predă la Institutul de Educaţie Fizică şi Sport din Toulon, oraş unde este şi responsabil cu formarea sportivă a Poliţiei Municipale. În acelaşi timp este şi promotor al artei şi culturii vietnameze, prin care se reflectă originea sa.

România, o ţară extraordinară!

"Pentru mine, România este o ţară extraordinară! De la primul meu contact cu ţara dv. am constatat că este extraordinară, un pămînt încărcat de istorie şi cu o cultură fascinantă, care mă interesează foarte mult. Sînt fascinat mai ales de perioada în care Imperiul Roman stăpînea aceste ţinuturi, sînt sigur că mai există încă multe secrete rămase nedescoperite în mulţimea de vestigii romane din ţara dv. De fiecare dată cînd vin aici descopăr cîte ceva nou şi pentru mine este ceva fantastic! Eu sînt pasionat de istorie, iar în istorie există mereu părţi bune şi părţi mai puţin bune, dar uneori şi în zonele mai întunecate poţi găsi un strop de lumină... Admir şi această imagine culturală viu colorată a României", spune Tong despre România, percepută în Occident în special prin aspectele sale negative: Dracula, Ceauşescu....

Anul viitor, Tong ar putea aniversa 60 de ani în România...

"Prima oară am venit în ţara dumneavoastră acum 15 ani şi cred că nu a existat an în care să nu vizitez România. Am legături strînse cu federaţia română de arte marţiale şi am fost invitat la diverse stagii de Qwan Ki Do. Îmi face plăcere să vin aici şi să lucrez cu sportivii români. Nu vin doar pentru examene de grade sau centuri, ci şi pentru a-i ajuta pe instructorii de aici să ridice nivelul practicanţilor de Qwan Ki Do. De asemenea, îmi face plăcere să le prezint personal cele mai proaspete evoluţii ale acestui stil", spune fondatorul stilului Qwan-Ki-Do, "Maitre Tong", care nu arată deloc a om de 60 de ani... "Da, mulţumesc pentru apreciere, dar totuşi anii sînt aici... (n.r. - arată cu mîna la inimă). Mi-am păstrat forma fizică datorită vieţii sportive pe care o duc. Am o viaţă senină, liniştită, evit toate lucrurile care pot face rău organismului. Este foarte important să duci o viaţă disciplinată, pe cît posibil în sînul naturii. În mod normal, noi, oamenii, sîntem "programaţi" să trăim 144 de ani. Da, aţi auzit bine, 144 de ani! Dar există nenumăraţi factori care ne scurtează vieţile. Genetic pierdem o bună parte din aceşti ani, imediat după ce am fost concepuţi. Suferim încă din pîntecele mamei o seamă de mutaţii, apoi condiţiile în care trăim, condiţiile în care trăieşte familia în care creştem, ne fac să pierdem ani preţioşi din viaţă. Marea majoritate dintre noi murim aproximativ la jumătatea vieţii programate iniţial. Centenarii sînt consideraţi nişte excepţii, dar în opinia mea ei se apropie cel mai mult de normal. Avem în Dumnezeu un Tată care ne oferă energie celestă, o avem pe mama care ne oferă energie terestră. dar nu ştim să respectăm aceste daruri cu care ne naştem. Nu respectăm energia primită de la Tată! Nu respectăm energia primită de la mamă! Nu ştim să preţuim această viaţă care ni s-a dăruit, o pierdem, o risipim!", a declarat Pham Xuân Tong.

Artele marţiale sînt... viaţă

"O viaţă, o întreagă viaţă! Eu nu am inventat metoda Qwan Ki Do, ci am strîns la un loc învăţăturile maestrului meu, Chau Quan Ki, după numele căruia am şi denumit Qwan Ki Do. Graţie lui am descoperit viaţa, iar arta marţială este viaţă. Munca mea a perfecţionat stilul, a dat un nume acestei arte marţiale, dar tehnica nu a fost inventată de o persoană anume, acest lucru este imposibil. Eu sînt un om obişnuit, care a avut norocul de a avea un maestru care l-a luat sub aripa lui la vîrsta de nouă ani. Am lucrat cu el pînă la 23 de ani, cînd am plecat din Vietnam în Occident ca să studiez. Pentru mine, experienţa de a trăi într-un templu a fost ceva fantastic. Şi acum mă gîndesc cu multă recunoştinţă la maestrul meu... Fără el, eu nu aş fi fost nimic astăzi! De aceea am dat numele său noii metode, Qwan Ki Do, pentru că tehnica el a perfecţionat-o. De fapt, noi am preluat o tehnică extraordinară, ale cărei rădăcini le găsim tocmai în secolul al 16-lea!", a încheiat "Maitre Tong".