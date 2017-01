Pharrell Williams a lansat o carte digitală

Cântăreţul american Pharrell Williams a lansat, ieri, o carte digitală, la scurt timp după ce a lansat videoclipul celui mai recent single al său, intitulat ”Marilyn Monroe”, a anunţat artistul, pe contul său de Twitter. ”Sunt fericit („happy“, aluzie la hitul său cu acelaşi titlu), tocmai am terminat noua carte. O puteţi citi numai online. Voi da link-ul pe Twitter. Sper să vă placă”, a scris cântăreţul, fără să ofere alte detalii. În afară de acest proiect, artistul în vârstă de 41 de ani a mai publicat în luna octombrie 2013 volumul autobiografic ”Pharrell: Places and Spaces I've Been”, la editura Rizzoli din New York.