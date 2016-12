Pharrell Williams are videoclip de 24 de ore

Rapperul Pharrell Williams a creat primul videoclip din lume ce are o durată de nu mai puţin de 24 de ore, în care fanii săi se prefac, alături de o serie de celebrităţi, că interpretează cel mai recent cântec lansat de artistul american, intitulat „Happy”. Pharrell Williams, care este şi un foarte inventiv producător de hip-hop, a lansat un videoclip ce durează o zi pentru acest cântec al său, care are o durată de patru minute. Piesa a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului „Despicable Me 2 / Sunt un mic ticălos 2”. Fanii cântăreţului se pot conecta pe site-ul 24hoursofhappy.com şi pot să îşi creeze propria versiune a videoclipului, alegându-şi personajele preferate dintr-un set de canale care prezintă diverşi oameni cântând şi dansând pe ritmurile piesei citate.

Pharrell Williams apare şi el în videoclip, alături de alte vedete de calibru, precum actorul Steve Carrell, rapperul Tyler the Creator, legendarul jucător de baschet Magic Johnson şi actorul Jamie Foxx. Segmentele care nu sunt interactive ale videoclipului, ce au o durată de patru ore, sunt deja disponibile şi pe site-ul YouTube.