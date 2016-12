Phenianul avertizează că Peninsula Coreeană riscă un război nuclear

Coreea de Nord a avertizat joi că ”norii grei ai unui război nuclear se adună deasupra Peninsulei Coreene” şi a promis că îşi va consolida arsenalul nuclear. ”Cît timp va dura politica de ostilitate americană, nu vom renunţa la dispozitivul de disuasiune nucleară şi chiar îl vom consolida”, au mai avertizat oficialii nord-coreeni. Data de 25 iunie marchează 59 de ani de la declanşarea războiului din Coreea, fiind ziua cînd armata nord-coreeană a traversat paralela 38. Luni, Coreea de Nord acuzase Washingtonul că îşi consolidează forţa de atac în regiune. Tensiunile regionale s-au intensificat de la testul nuclear nord-coreean din 25 mai, al doilea efectuat de această ţară, după cel din 2006. Noul test, urmat de mai multe teste de rachetă, a fost condamnat de Consiliul de Securitate al ONU, care a impus noi sancţiuni Phenianului. Regimul lui Kim Kong-il este, de asemenea, suspectat că pregăteşte curînd un nou test de rachetă cu rază lungă de acţiune. Preşedintele american, Barack Obama, a afirmat luni că administraţia sa este pregătită pentru orice eventualitate. Obama răspundea astfel unei întrebări despre posibilitatea ca racheta nord-coreeană să fie lansată în direcţia statului american Hawaii din Oceanul Pacific. În 5 aprilie, Coreea de Nord a procedat la lansarea unei rachete cu rază lungă de acţiune Taepodong-2, care a survolat nordul Japoniei, înainte de a cădea în Pacific.

Preşedintele american a prelungit, miercuri, cu un an, sancţiunile economice impuse Coreei de Nord, pe fondul relaţiilor tot mai tensionate cu regimul de la Phenian. Obama a recurs la o procedură de urgenţă pentru a prelungi aceste sancţiuni, care restrîng tranzacţiile cu Phenianul şi care ar fi expirat astăzi. Într-un comunicat, preşedintele a declarat că a luat aceste măsuri ”pentru că existenţa şi riscul proliferării materialelor nucleare utilizabile pentru a obţine arme în Peninsula Coreea reprezintă în continuare o ameninţare la adresa securităţii şi politicii externe a SUA”. Fostul preşedinte George W. Bush a ridicat, anul trecut, sancţiunile vizînd Coreea de Nord, care interziceau orice tranzacţie cu Phenianul. Totuşi, Bush a folosit aceeaşi procedură de urgenţă ca Obama pentru a impune, pe o perioadă de un an, unele restricţii, care se numărau printre sancţiunile ridicate în aceeaşi zi. Bush a încercat astfel să obţină denuclearizarea Phenianul pînă la finalul mandatului său. În plus, el a retras Coreea de Nord de pe lista ţărilor care susţin terorismul, spre nemulţumirea Japoniei şi a mai multor conservatori americani. Ulterior însă, relaţiile dintre SUA şi Coreea de Nord s-au deteriorat rapid, totul culminînd cu recentul test nuclear şi retragerea Phenianului din negocierile în şase, la care participau SUA, cele două state coreene, China, Rusia şi Japonia. Administraţia Obama s-a declarat dispusă să relanseze discuţiile cu Phenianul, însă a negociat, în acelaşi timp, cu ONU, înăsprirea sancţiunilor impuse regimului comunist.