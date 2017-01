Phil Collins nu va mai cînta niciodată la tobe

Phil Collins, liderul trupei Genesis, care şi-a început cariera de muzician ca baterist, a declarat că nu va mai cînta niciodată la tobe, din cauza unei afecţiuni la coloană, dezvoltată în timp. Starul Genesis, în vîrstă de 58 de ani, a spus că nu mai poate nici măcar să se aşeze în faţa tobelor, deoarece este prea dureros. ”După ce am cîntat la tobe timp de 50 de ani, acum trebuie să mă opresc. Evident, sînt foarte trist din această cauză. O vertebră îmi striveşte măduva spinării atunci cînd mă aşez la tobe”, a explicat muzicianul. ”Acum nici nu pot să ţin beţele fără să fie extrem de dureros. Dar nu vă îngrijoraţi, încă mai pot cînta”, a continuat Phil Collins. Un prieten apropiat al artistului a declarat că acesta este devastat, deoarece tobele însemnau totul pentru el. ”Aşa şi-a construit numele şi a ajuns vedeta care este azi”, a spus acesta.

Phil Collins, care de-a lungul carierei sale a vîndut peste 150 de milioane de albume, a devenit celebru în anii \'70, ca baterist al formaţiei Genesis, după ce a răspuns unui anunţ găsit în ziarul ”Melody Maker”. Iniţial, a făcut doar backing vocals, însă a preluat microfonul după ce solistul Peter Gabriel a părăsit trupa, în 1975. ”A Trick Of The Tail”, primul album al trupei care îl avea pe Phil Collins la voce, a debutat în topuri pe poziţia a treia. Ulterior, s-a lansat şi într-o carieră solo, debutînd cu albumul ”Face Value” în 1981, care a urcat pe primul loc în topuri. Au urmat hituri precum ”In The Air Tonight” şi ”You Can\'t Hurry Love”. În 1996, a anunţat că părăseşte trupa Genesis, după 26 de ani. Phil Collins a lansat apoi albumele ”Dance Into the Light” în 1996, ”Best Of” în 1998, ”A Hot Night In Paris” în 1999.