Phil Collins se retrage definitiv din muzică

Spatele îl doare din cauza unei vertrebre dislocate, şi-a pierdut parţial simţul auzului, iar deteriorarea terminaţiilor nervoase îl împiedică să mai apuce beţişoarele de tobă. Phil Collins se vede nevoit să renunţe la muzică din cauza problemelor de sănătate. După o carieră încununată cu şapte premii Grammy, 13 piese ajunse pe prima poziţie a celor mai importante clasamente şi un premiu Oscar pentru Cea mai bună coloană sonoră pentru piesa „You\'ll Be In My Heart” care apare în animaţia produsă de Disney „Tarzan”, Phil Collins a decis să părăsească industria muzicală pentru totdeauna. A mai declarat în urmă cu ceva timp că se retrage din activitate, dar a continuat să compună şi să mai colaboreze cu alţi artişti. De această dată, însă retragerea sa este definitivă. „\"M-am uitat la MTV Music Awards şi mi-am dat seama că nu pot face parte din aceeaşi afacere cu ceea ce am văzut. Nu mai aparţin acestei lumi şi nici nu cred că va fi cineva care să-mi simtă lipsa”, a declarat muzicianul, în vârstă de 60 de ani, într-un interviu acordat revistei „FHM”. „Îmi pare rău că totul a fost un succes. Sincer, nu am crezut că se va întâmpla aşa. Nu este deloc surprinzător că unii mă invidiază şi mă urăsc”, a continuat Phil Collins. Acesta s-a retras la reşedinţa sa din Elveţia, unde intenţionează să îşi petreacă restul zilelor. Phil Collins s-a lansat în muzică spre sfârşitul anilor \'60, ca membru al trupei Genesis.