Philip Roth, recompensat cu Man Booker International Prize pe 2011

Scriitorul american Philip Roth este câştigătorul celei de-a patra ediţii a Man Booker International Prize, un prestigios premiu literar, decernat ieri, la Sydney, în Australia. Man Booker International Prize, care se acordă o dată la doi ani, constă într-un cec în valoare de 60.000 de lire sterline, circa 96.000 de dolari şi este considerat versiunea internaţională a celui mai prestigios premiu literar britanic, Man Booker Prize. Philip Roth, în vârstă de 78 de ani, a declarat: ”Este o mare onoare şi sunt încântat să o primnesc”. Câştigătorul Man Booker International Prize pe 2011 a fost anunţat printr-o conferinţă de presă din Australia, organizată cu ocazia Sydney Writers\' Festival. Premiul îi va fi înmânat oficial scriitorului american în cadrul unui dineu ce va fi organizat pe 28 iunie, la Londra. Man Booker International Prize se acordă unui autor în viaţă, care a publicat lucrări de ficţiune în limba engleză sau ale cărui opere au fost traduse deja în limba engleză. Spre deosebire de Man Booker Prize, care se acordă unei singure opere literare, versiunea internaţională a acestui premiu onorează întreaga creaţie a unui autor. Laureaţii din anii precedenţi au fost Alice Munro din Canada, în 2009, Chinua Achebe din Nigeria, în 2007 şi Ismail Kadare, scriitorul albanez care a câştigat acest premiu în 2005, la ediţia inaugurală.

Philip Roth a debutat la vârsta de 26 de ani, cu romanul ”Goodbye, Columbus”. Printre operele sale se numără romanul ”American Pastoral / Pastorala americană” din 1997, pentru care scriitorul american a fost recompensat cu premiul Pulitzer. Născut în oraşul Newark din statul american New Jersey, în anul 1933, Philip Roth a lansat, în 1969, controversatul roman ”Portnoy\'s Complaint”, graţie căruia a devenit celebru pe plan mondial, printr-o descriere aproape grafică a sexualităţii personajelor sale. Romanul său ”The Human Stain”, din 2000, a fost adaptat pentru marele ecran şi i-a avut în distribuţie pe Anthony Hopkins şi Nicole Kidman.

În 1998 i-a fost decernată, la Casa Albă, National Medal of Arts, iar în 2002, Gold Medal in Fiction, cea mai înaltă distincţie a Academiei Americane, decernată anterior unor autori precum John Dos Passos, William Faulkner şi Saul Bellow. A câştigat de două ori National Book Award, PEN/Faulkner Award şi National Book Critics Circle Award. În 2005, volumul său ”Complotul împotriva Americii” a primit premiul Societăţii Istoricilor Americani şi a fost declarat cel mai bun roman al anului de către ”The New York Times Book Review”, ”San Francisco Chronicle”, ”Boston Globe”, ”Chicago Sun-Times”, ”Los Angeles Times Book Review”, ”Washington Post Book World”, ”Time”, ”Newsweek”. În Marea Britanie, ”Complotul împotriva Americii” a fost distins cu W.H. Smith Award pentru cea mai bună carte a anului, ocazie cu care Philip Roth a devenit primul scriitor din istoria de 49 de ani a acestui premiu care îl câştigă pentru a doua oară. Philip Roth este, de asemenea, cel de-al treilea scriitor american în viaţă a cărui operă va fi publicată intr-o ediţie completă şi definitivă de Library of America. Ultimul dintre cele opt volume este prevăzut să apară în 2013.