Philip Seymour Hoffman, deplâns la Hollywood

Celebrul actor american Philip Seymour Hoffman, în vârstă de 46 de ani, a fost găsit fără viaţă, duminică, în apartamentul său din New York. Actorul era prăbuşit în baia apartamentului său din Pickwick House, Manhattan, fiind descoperit de un prieten scenarist în jurul orei locale 11.15. Acesta a sunat la 112, dar echipajul de salvare şi poliţiştii sosiţi la faţa locului nu au putut decât să constate decesul. Poliţia a demarat o anchetă oficială. Moartea pare să fi fost cauzată de o supradoză de droguri. Poliţiştii au descoperit un ac de seringă înfipt într-unul dintre braţele starului, iar lângă trupul său s-a găsit o punguţă conţinând praf alb, trimis spre examinare.

Philip Seymour Hoffman s-a confruntat în tinereţe cu mai multe probleme cauzate de dependenţa de droguri şi alcool. Nu mai consumase droguri timp de 22 de ani, dar, din păcate, în 2012 a recidivat. În mai 2013, starul s-a internat într-o clinică de dezintoxicare pentru a se trata contra dependenţei de heroină. Actorul lasă în urmă trei copii cu vârste sub 11 ani, Cooper, Tallulah şi Willa, din relaţia sa de lungă durată cu Mimi O'Donnell. Deşi nu s-au căsătorit niciodată, cei doi formau un cuplu din 1999, după ce au jucat împreună în piesa „In Arabia We'd All Be Kings”. Familia sa a dat publicităţii o declaraţie de presă: „Suntem devastaţi de moartea iubitului nostru Phil şi apreciem această avalanşă de dragoste şi de sprijin pe care am primit-o din partea voastră. Moartea lui reprezintă o pierdere tragică şi neaşteptată şi vă rugăm să ne respectaţi intimitatea în această perioadă de doliu. Vă rugăm să îl ţineţi pe Phil în gândurile şi în rugăciunile voastre”.

UNUL DINTRE CEI MAI TALENTAŢI ACTORI Moartea lui Philip Seymour Hoffman survine la numai câteva zile după o farsă macabră care anunţa moartea sa, veste dezminţită de actor cu mult umor. De aceea, mulţi dintre apropiaţii săi nu au vrut să creadă vestea tragică. Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, a declarat că este „întristat de moartea tragică şi timpurie a lui Philip Seymour Hoffman. Astăzi, New York-ul regretă moartea unuia dintre cei mai mari actori de teatru şi de cinema”. Şi Hollywood-ul se află în stare de şoc. Numeroase vedete din industria de divertisment americană au ţinut să îi aducă acestuia, pe Twitter, un ultim omagiu.

Philip Seymour Hoffman a avut calitatea unică de a se face remarcat atât în producţii independente, cât şi în blockbusteruri. A primit suprema recunoaştere la Hollywood şi premiul Oscar pentru rolul scriitorului Truman Capote din filmul „Capote”, în 2006, dar a mai fost nominalizat de alte trei ori la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, pentru prestaţiile din filmele „Charlie Wilson's War” în 2007, „Doubt” în 2008 şi „The Master” în 2012. Actorul are o filmografie bogată, cu peste 50 de filme memorabile, remarcându-se cu multe roluri dificile, precum cele din „The Great Lebowski / Marele Lebowski”, „The Talented Mr. Ripley / Talentatul domn Ripley”, „Cold Mountain”, „Mission Impossible 3 / Misiune: Imposibilă III”, „Synecdoche, New York”, „The Ides of March / Ziua trădătorilor” sau „Moneyball / Arta de a învinge”. Cel mai recent rol a fost Plutarch Heavensbee în trilogia ”The Hunger Games / Jocurile foamei”, cel mai mare succes comercial din carieră. Producătorii au anunţat că îi vor simţi lipsa, dar următoarele două lungmetraje din serie nu îşi vor modifica lansările din noiembrie 2014, respectiv 2015. Totuşi, cea de-a patra parte a seriei se filmează în prezent şi, fără contribuţia lui Philip Seymour Hoffman, vor trebui făcute mai multe modificări.

Actorul tocmai venise la Festivalul de Film „Sundance“, unde două dintre cele mai noi filme ale sale s-au făcut remarcate. Alături de Christina Hendricks şi John Turturro a jucat în “God's Pocket”, dar şi alături de Rachel McAdams, Robin Wright şi Daniel Brühl în adaptarea cinematografică a romanului semnat de John Le Carre „A Most Wanted Man”. Terminase recent de filmat şi zece episoade din serialul „Happyish”, finanţat de postul de televiziune Showtime.

MESAJE COMEMORATIVE Actriţa Jamie Lee Curtis a scris: „Simt o mare durere în inimă în această dimineaţă. Încetaţi să mă bântuiţi, vă rog. PS Hoffman s-a alăturat unui număr atât de mare de oameni talentaţi şi dependenţi. Mulţi dintre ei şi-au învins dependenţa. Programul în 12 paşi funcţionează”. „Dragă Philip, ai un suflet frumos şi minunat. Pentru cei mai sensibili dintre noi, zgomotul poate fi ceva prea mult. Fie-ţi inima binecuvântată”, a scris şi Jim Carrey. Whoopi Goldberg şi-a exprimat speranţa ca ştirea privind moartea lui Philip Seymour Hoffman să fie o farsă. „Ce mama dracului! Philip Seymour Hoffman găsit mort în apartamentul său! Un actor cu adevărat minunat. A murit. Sper că cineva îmi va telefona şi îmi va spune că a fost o farsă”, a scris aceasta. „Odihneşte-te în pace, Philip Seymour Hoffman. Mi-ai atins sufletul de mulţi ani încoace cu talentul şi cu sensibilitatea ta”, a scris Michelle Rodriguez. Steve Martin s-a declarat şocat. „Dacă nu l-aţi văzut jucându-l pe Willy Loman, atunci aţi ratat întreaga esenţă a lui Willy Loman din toate timpurile”, a scris acesta.

Ricky Gervais a afirmat că „a fost unul dintre cei mai mari actori ai generaţiei sale şi un om dulce, amuzant şi modest”. „Odihneşte-te în pace! E o veste de nesuportat, şocantă, profund tristă. Cuvintele nu pot descrie suficient de bine viaţa lui şi ceea ce înseamnă moartea lui pentru noi toţi”, a afirmat Anna Kendrick. Courtney Love Cobain a afirmat că, în acest moment, cuvintele sunt nepotrivite pentru a exprima tristeţea pe care o simte după „moartea acestui actor genial şi prieten”. „Odihneşte-te în pace, Philip Seymour Hoffman. Mi se rupe sufletul când văd că acest monstru, numit dependenţă, câştigă lupta cu aceia care vor să îl învingă. Drogurile ucid”, a precizat Nikki Sixx. Regizorul Wes Craven s-a declarat devastat de moartea celebrului actor. „Nu am cuvinte pentru a exprima ce simt acum. Sunt devastat. Am pierdut un talent fenomenal. La revedere, Sir!”, a completat acesta. „Sunt îngrozitor de tristă după moartea lui Philip Seymour Hoffman. Am iubit versatilitatea şi energia lui de actor. Odihneşte-te în pace!”, a scris şi Melissa Joan Hart. Dylan McDermott a afirmat că decesul celebrului actor este „o pierdere uriaşă pentru noi toţi”. „ E insuportabil de trist”, a afirmat şi Tom Huddleston. Russell Brand a publicat un mesaj în care a precizat că „toată dragostea şi rugăciunile mele se îndreaptă acum către familia lui Philip Seymour Hoffman”. „Dependenţa ucide. Sper că toţi aceia care simt nevoia să se drogheze vor găsi calea spre abstinenţă şi vindecare”, a mai spus acesta. „E atât de trist. Un talent atât de mare”, a scris şi Jon Favreau.

Seth Rogen a precizat că vestea decesului actorului Philip Seymour Hoffman este una „teribilă”. „A fost un tip atât de amabil şi incredibil de talentat”, a mai scris el.

Actorul Aaron Paul a scris pe contul său de Twitter: „Am pierdut unul dintre cei mai mari oameni. (...) Lipsa sa se va simţi pentru totdeauna”. „Întristat şi şocat. O adevărată pierdere. Odihneşte-te în pace, Philip Seymour Hoffman”, a scris şi Elijah Wood. Totodată, Christina Applegate a publicat pe reţeaua de socializare mesajul: „Nu am cuvinte. Îţi vom simţi lipsa”. David Morrissey a publicat un mesaj pe Twitter prin care s-a declarat şocat şi întristat. „Un mare artist a plecat prea devreme dintre noi”, a mai afirmat acesta. Andie MacDowell a afirmat că „nu a fost doar un actor genial, ci şi un om bun şi generos”. Justin Timberlake a precizat că moartea sa este devastatoare. „Ce actor uimitor de talentat”, a completat acesta. „Philip Seymour Hoffman - a fost cel mai bun dintre cei mai buni - mi pare de neconceput faptul că a murit”, a afirmat şi James Franco, într-un mesaj publicat pe Facebook.