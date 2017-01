Philips se retrage din producţia de telefoane mobile

Compania olandeză a decis să renunţe complet la producţia de terminale pentru telefonia mobilă, ce urmează să fie preluată de compania China Electronics Corporation. Decizia a fost motivată de pierderile de sute de milioane de euro. Philips Electronics a intrat pe piaţa terminalelor mobile la jumătatea anilor '90, cu obiectivul de a avansa pe poziţia a treia în clasamentul celor mai importante companii din domeniu la nivel mondial. În 1997, împreună cu grupul Lucent, a înfiinţat o societate mixtă cu activitate pe segmentul telefoniei mobile, dar aceasta a fost desfiinţată după mai puţin de doi ani, întrucît a înregistrat pierderi pe aproape toată durata existenţei sale.

China Electronics Corporation are deja un contract cu Philips pentru producţia de telefoane mobile. Compania chineză va prelua activităţile diviziei Philips din sectorul telefoniei mobile, care are o cifră de afaceri de circa 400 milioane euro şi 240 angajaţi, localizaţi în special în regiunea Asia Pacific şi în Europa de Est. Valoarea tranzacţiei nu a fost dezvăluită. Producătorul chinez de electronice va obţine o licenţă internaţională pentru comercializarea terminalelor mobile sub marca Philips, valabilă în următorii cinci ani.

Tranzacţia ar putea fi finalizată înainte de sfîrşitul anului.