„Pi2de”, adică Guess Who şi Spike

Guess Who şi Spike au lansat recent, în cadrul unui concert susţinut în capitală, un nou single intitulat, codificat, pentru a fi priceput doar de către publicul „bine motivat”... „Pi2de”. Piesa poate fi descărcată gratuit de pe site-ul tu-r.ro. „Ceea ce spunem noi în piesa asta e pură realitate. (...) Nu trebuie să ascundem faptul ca avem multe femei frumoase în România. (...) Ideea ne-a venit acum un an, doi. Am descoperit sample-ul într-o piesă de afară şi ni s-a părut genial. Ciopârţind bucata piesei originale, ne-am dat seama că tipul spune în limba engleză ‘easy’, iar în română iese ‘pi2de’. Aşadar, sample-ul, implicit subiectul, ne-a ales pe noi şi nu noi pe el”, au menţionat membrii trupei. Cei doi au precizat că, săptămâna viitoare, încep filmările pentru un videoclip la piesa amintită, clip ce va putea fi lansat după 1 Mai.

În perioada februarie - aprilie, Guess Who şi Spike au susţinut turneul naţional „TU-r”. Acesta a debutat la Constanţa, în Club Wish şi s-a încheiat în acest weekend, cu un super show la Bucureşti. Turneul a adunat peste 16.000 de fani, la concertele live care au avut loc în diverse oraşe din ţară. Vestea bună pentru fanii genului din Constanţa este că hip-hoperii bucureşteni au anunţat că vor susţine foarte multe concerte, în această vară. Lesne de înţeles, multe dintre acestea vor avea loc pe litoral, astfel că amatorii de noutăţi marca Guess Who şi Spike nu vor avea motive să se plictisească la malul mării.

Guess Who s-a amuzat de asemănarea cu Ţociu şi Palade. „Pe lângă faptul că eu şi Spike ne ştim de ani buni, când facem o piesă împreună ne completăm unul pe celălalt. Ca ‘team’-ul Ţociu şi Palade de Revelion. Ne-a plăcut ‘duma’ şi este o asemănare foarte puternică, generaţiile şi glumele fiind, însă, altele”, a declarat solistul, pe site-ul amintit.