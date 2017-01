Pianista Milica Jelača Jovanović, în recital extraordinar

Pianista Milica Jelača Jovanović, aflată pentru prima dată în România, va susţine, mâine, de la ora 18.30, un recital extraordinar pentru melomanii constănţeni. Evenimentul muzical se va desfăşura în Aula Magna a Universităţii „Ovidius”, iar intrarea publicului este liberă. În program recitalului sunt incluse piese din repertoriul compozitorilor: Lesley Sommer, Roger Briggs, Bela Bartok, Vladan Radovanovic, Igor Karaca, Dusan Radic şi Sergei Prokofiev.

Născută într-o familie de muzicieni, la Belgrad, Milica Jelača Jovanović a început să prezinte recitaluri de pian la vârsta de opt ani. După ce a studiat la Belgrad, Jelača Jovanović a obţinut titlul de Master of Music şi Artist Diploma la Conservatorul de Stat Ceaikovski din Moscova, sub îndrumarea profesorilor Mikhail Voskresensky şi Elena Kuznietzova, desăvârşindu-şi studiile cu un doctorat la Universitatea Michigan, sub coordonarea profesorului Logan Skelton. Considerată de specialişti „o pianistă de mare energie şi carismatică”, Jelača Jovanović a fost solistă şi în concerte camerale, atât în Statele Unite şi Canada, cât şi în Europa, în Republica Cehă, Franţa, Germania, Italia, Polonia, Rusia şi Serbia. Câştigătoare a numeroase competiţii naţionale de pian în Serbia, pianista este laureată a unor concursuri internaţionale de pian, cum ar fi ediţia inaugurală 2005 Iowa International Piano Competition. În palmaresul său se află şi Marele Premiu obţinut, în 2003, la cea de-a 23-a ediţie a Concursului Internaţional de Pian Bartók-Kabalevsky-Prokofiev din Virginia.