Pianista Sabina Oprea revine acasă ca solistă a unui concert de Chopin

Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski” le-a pregătit melomanilor, vineri seară, de la ora 19.00, un concert simfonic special, deoarece acesta reprezintă reîntâlnirea cu o tânără constănțeancă foarte îndrăgită de publicul tomitan: pianista Sabina Oprea. Aceasta va fi solista Concertului nr. 1 pentru pian și orchestră în Mi minor, op. 11, de Frederic Chopin. În programul evenimentului muzical, sub bagheta dirijorului american Richard Sabino, se mai află incluse: Rapsodia Română nr. 2 în Re major, op. 11, de George Enescu și Simfonia nr. 3 în Mi major, op. 55, „Eroica”, de Ludwig van Beethoven.

„Fiecare revenire la Constanța, în fața publicului, este foarte emoționantă, deoarece aici nu este un public oarecare. Mai ales că de fiecare dată se află în public prieteni de familie, apropiați, cunoștințe, foști colegi de la Colegiul „Regina Maria” și chiar și vecini”, spunea Sabina Oprea în martie 2015, cu prilejul recitalului pe care l-a susținut în foaierul Teatrului „Oleg Danovski”.

„AM SENZAȚIA CĂ CHOPIN M-A ÎNSOȚIT PESTE TOT PE UNDE AM FOST” În ceea ce privește compozitorii interpretați, romanticii ocupă un loc important printre preferințele Sabinei Oprea. Cel mai drag îi este Frederic Chopin, după cum mărturisea anul trecut: „Am o apropiere pentru compozitorii romantici, încă din copilărie. Mai ales față de Chopin. Am senzația că Chopin m-a însoțit peste tot pe unde am fost. Inclusiv la concursul din Italia (n.r. prestigioasa ediție din 2014 a International Piano Competition, unde a obținut Premiul al II-lea)”.

Absolventă a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, la clasa profesoarei Alina Deleanu, Sabina Oprea a terminat anul trecut Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, secţia pian, la clasa prof. univ. dr. Daniel Goiţi. În anul universitar 2013-2014, tânăra a beneficiat de o bursă Erasmus la Academia „Sibelius” din Helsinki, Finlanda. Pe când era elevă a Colegiului „Regina Maria”, Sabina Oprea a obținut numeroase premii la olimpiadele zonale de muzică, dar și la alte competiții de profil.

În octombrie 2014, tânăra solistă și-a mai adăugat în palmares o distincție importantă: Premiul al II-lea la prestigiosul concurs International Piano Competition, care s-a desfășurat în capitala Italiei. În paralel cu activitatea competițională și constanta pregătire profesională, Sabina Oprea desfășoară și o bogată activitate concertistică, susținând recitaluri și concerte pe scenele naționale, inclusiv la Constanța, unde, pe 29 martie 2013, a cântat alături de orchestra Teatrului „Oleg Danovski”.

Biletele pentru acest concert pot fi achiziționate de la sediul TNOB, la prețurile de 25, 30 și 40 de lei. Elevii, studenții și pensionarii vor plăti pe un tichet 20 de lei.

Citește și:

Pianista Sabina Oprea, în recital la Constanța

Pianista Sabina Oprea, premiată în Italia

Seara tinerelor talente, în acorduri de pian şi vioară

„Cei 4 mari B”

Sabina Oprea, în recital