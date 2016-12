Pianistul Daniel Sărăcescu, înmormântat duminică

00:44:12 / 28 Februarie 2014

Dumnezeu sa-l odihneasca!

In seara de 24 Ianuarie cand am aflat vestea care mi-a intunecat sufletul, atat de suparata am fost incat nu puteam sa cred si nu puteam sa-mi imaginez asa mare necaz si de suparare in timp ce studiam, pe una din paginile scrise au picat patru lacrimi, iar pe o alta pagina, a mai picat inca o lacrima...nu erau lacrimile mele...mi-am dat seama ca e ceva paranormal...nu m-am temut pentru ca stiam ca sunteti acolo si stiam ca veti colinda pe la toti cunoscutii...regret nespus de mult si nu pot decat sa ma rog la Dumnezeu sa va aiba in paza si sa va lase sa cantati in continuare si acolo ingerilor asa cum ati facut-o si aici pentru facultatea noastra! :((