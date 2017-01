Pianistul Harry Tavitian, din Alpi şi Semenic, ajunge şi la Vama Veche

Harry Tavitian a pornit la drum cu „Orient Express“-ul. Traseul pe care pianistul îl va parcurge va fi din Alpi pînă în Semenic, iar cu Cserey Csaba va pleca să cînte de la malul mării pînă la malul Mureşului. Alături de mult apreciatul pianist vor urca în „Orient Express“, pentru a participa la festivalul organizat mîine, la Sankt Veit an der Glan, un orăşel în Gurktaler Alpen, prietenii săi Hanno Hoefer (chitară), Jimi El Lako (vioară), Edi Neumann (sax tenor), Zsolt Meier (sax alto), Octavian Barila Andreescu (bas) şi Mario Florescu (tobe). „L-am invitat să urce de la Budapesta şi pe David Yengibaryan (acordeon)“, a specificat Harry Tavitian.

Şi de această dată, Harry şi „Orient Express“ vor susţine un concert adevărat, de o originalitate tulburătoare. „Acordurile muzicii noastre, în care se întîlnesc Balcanii cu Caucazul, vor răsuna în curtea castelului Herzogburg şi vor fi urmate de acordurile unui alt (fel de) Orient, cel al Indiei lui Trilok Gurtu“, a menţionat pianistul constănţean, Harry Tavitian. „Old Balkan Rhapsody“ nu va lipsi din programul concertului de la Sankt Veit. În acest fel, „Vechea Raposdie din Balcani“ se va auzi din Alpi pînă în Semenic.

Pe 20 iulie, Harry urcă iar în „Orient Express“, pentru a poposi la Festivalul de la Gărîna. Pentru binecunoscutul pianist, născut în Constanţa, acest moment are o semnificaţie deosebită. „Este a doua oară cînd sînt invitat să cînt la Gărîna. Prima dată am fost în 2002, chiar cînd am împlinit 50 de ani“, a specificat acesta. După cum a menţionat Harry Tavitian, la Festivalul de la Gărîna, „Orient Express“-ul va avea şi vagon de Satu Mare. La percuţie i se va alătura Cserey Csaba, iar împreună vor duce „Marşu’ Miresii“ în „Orient Expresul“ de Gărîna.

Însă şi turiştii aflaţi pe litoral vor avea parte de un concert Harry Tavitian. Între Alpi şi Semenic, săptămîna viitoare, pianistul va reveni la malul mării, pe data de 16 iulie, începînd cu ora 21.30, la Papa la Şoni, din Vama Veche. Evenimentul este inclus în cadrul festivalului „Şcoala Ardeleană versus Şcoala Dobrogeană“. Dobrogean get-beget, Harry Tavitian se va înfrunta cu percuţionistul Cserey Csaba, ardelean get-beget. Pe 25 iulie, artistul se va muta pe teren ardelenesc, pe malul Mureşului, la Festivalul Peninsula din Tîrgu Mureş.