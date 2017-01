Piaţa agroalimentară, inaugurată de Zilele comunei Lumina

03:32:26 / 04 Iunie 2014

mda, amuzant articolul. laptarul tot cu livratul la domiciliu isi face treaba, peste si carne …iar cu taraba tot aceeasi tanti , unica, singura si inegalabila . 20 de tarabe ? vai dar ce penibili sunteti ! tambalaul cu zilele comunei a fost o ocazie sa vad votantii : copii, mosi si babe amarate, tigani galagiosi, betivi si cersetori cat cuprinde. astia merg la vot, astia ii multumesc primarului pentru ce face el ptr urbe. MULTUMESC SI EU PE ACEASTA CALE PRIMARULUI PENTRU HOTII CARE BANTUIE CURTILE SI CASELE OAMENILOR NESTINGHERITI IN TIMP CE NOI PLATIM O TAXA DE PAZA , MULTUMESC PENTRU PRAFUL PE CARE IL INGHITIM CAND CIRCULA MASINILE PENTRU CA STRAZILE SUNT NEASFALTATE CHIAR DACA SUNTEM IN ZONA METORPOLITANA A CONSTANTEI. PLATIM SI O TAXA DE VOLUNTARIAT DAR CAND VIN ZAPEZILE NU SE CURATA STRAZILE LA TIMP. MULTUMESC PENTRU CAINII VAGABONZI CAT SI PENTRU CAINII VECINILOR LASATI SA IASA DIN CURTE SI SA ATACE LUMEA CE CIRCULA PE JOS. MULTUMESC PENTRU CAPUSELE DIN IARBA LUATE PE HAINE PE STRADA CAMPULUI, 22 DECEMBRIE, PELICANULUI. MULTUMESC PENTRU TRECERILE DE PIETONI INEXISTENTE PE SOSEAUA TULCEI ( MOARE LUMEA INCERCAND SA TRAVERSEZE STRADA CA SA AJUNGA LA MUNCA SAU LA MAGAZIN) . MULTUMESC PENTRU DUHOAREA CE VINE DE LA AVICOLA . SI PENTRU CEA DE LA FERMA DE PORCI DE LA POLUL OPUS. MULTUMESC ZGOMOTULUI FACUT DE AVIOANELE SI ELICOPTERELE CE ZBOARA PREA JOS. MULTUMESC PENTRU CRAPATURILE CASEI DATORATE CIRCULATIEI TIRURILOR PRIN COMUNA. MULTUMESC PENTRU OCAZIA DIN FIECARE ZI DE A FI ACCIDENTAT DE VITEZOMANII DE SOSEAUA TULCEI IN INCERCAREA DE A PLECA SPRE CONSTANTA (PUNE NENE LA SOS TULCEI CU STR NAVODARI SI CU PELICAN CATE UN SENS GIRATORIU , CE PANA MEA.) ! MULTUMESC PENTRU VOTURILE FACUTE DE VOI IN LOCUL MEU EU FIIND PLECAT DIN TARA. MULTUMESC PENTRU SPATIILE DE JOACA PENTRU COPII INEXISTENTE ( MERG CU PICIUL SA SE JOACE IN LEAGANE SI TOPOGANE LA OVIDIU , NAVODARI SAU CTA) . MULTUMESC PENTRU PRIMARUL NOSTRU CEL VIRIL CU NEVESTICA TINERICA SI VICEPRIMARITA VIOLATA SAU ATENTATA ( BRAVOS , CURAT MURDAR MONSER ) MULTUMESC PENTRU CANALIZARILE LA CARE NU NE PERMITEM SA PLATIM LA RAJA PENTRU RACORDARE, MULTUMESC SI PENTRU PAMANTUL CARE SE TOT SURPA PE STRAZI DUPA PLOI IN DREPTUL CANALIZARILOR. MULTUMESC PENTRU TERENUL DAT PENTRU CASE LA TIGANII HOTI SI ASISTATI SOCIALI CARE TE VOTEAZA PENTRU UN MIC CU MUSTAR SI O MANEA !