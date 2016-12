Piaţa audio-video, afectată de criza mondială

La fel ca în cazul televiziunilor, anul 2009 a fost unul complicat pentru radiourile din România, din cauza crizei economice mondiale, ale cărei efecte s-au făcut simţite la nivelul încasărilor din publicitate. În studiul Media Fact Book, lansat în octombrie, de Initiative, se estima o scădere a bugetelor de publicitate radio cu 30%, la nivelul întregului an 2009. Astfel, în perioada ianuarie - iunie 2009, veniturile brute din publicitatea radio au scăzut cu 17%, de la 53,6 milioane de euro la 44,4 milioane de euro. În prima jumătate a anului 2009, staţiile de radio cu cel mai mare volum al încasărilor din publicitate au fost Kiss FM (31%), Radio 21 (18%) şi Europa FM (17%), în timp ce Radio ZU a atras 8% din bugetele de publicitate radio. De asemenea, potrivit Media Fact Book, trendul descrescător în privinţa încasărilor din publicitate s-a resimţit la nivelul tuturor posturilor de radio. În ciuda crizei economice, în septembrie, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a scos la concurs 13 frecvenţe de radio, în vederea înfiinţării unui serviciu media audiovizual de radiodifuziune destinat copiilor. Piaţa radio din România s-a dezvoltat, în 2009, pe două planuri: la nivel naţional, prin crearea primei reţele naţionale de radio pentru copii- Itsy Bitsy a câştigat nouă licenţe noi de la CNA, şi la nivel local - prin înfiinţarea ARBOradio, un serviciu de vânzare a publicităţii pentru staţiile locale. Pe de altă parte, piaţa de televiziune din România, în anul care tocmai se încheie, a oscilat între două coordonate majore, criza economică ce a dus chiar la desfiinţarea unui canal - Brava TV - şi frământările autorităţilor române pentru tranziţia la televiziunea digitală, proiect care nu a debutat, însă, până la sfârşitul acestui an. Anul 2009 a început pentru televiziunile româneşti sub semnul întrebării, din cauza crizei economice mondiale, ale cărei efecte s-au făcut simţite încă din primele luni, piaţa publicităţii TV scăzând cu până la 40%.