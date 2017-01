Piața auto a atins cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani

Luna iunie a fost cea mai bună lună din ultimii şase ani sub aspectul vânzării de autoturisme noi, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

Cu aproape 12.600 de autoturisme noi vândute, iunie a fost cea mai bună lună din ultimii şase ani, în condiţiile în care ultima lună în care s-au vândut peste 12.000 de maşini a fost iunie 2010, cu aproape 13.900 de unităţi livrate.

"În ceea ce priveşte raportul pers. fizică / pers. juridică, vânzările de autoturisme realizate în luna Iunie 2016 au fost intr-un relativ echilibru (46% persoane fizice vs. 54% persoane juridice), în timp ce pe ansamblul celor 6 luni din acest an, acest raport este net în favoarea persoanelor juridice (79%). Aceste date arată în mod elocvent, efectul de aşteptare generat în piaţă de către Programul «Rabla» care, în acest an, a întârziat extrem de mult (start efectiv la 14 iunie)", au spus oficialii APIA.

Cu un volum total de 14.929 unităţi vândute în luna iunie, se înregistrează, după primele 6 luni din 2016, un volum total de 61.151 unităţi, respectiv cu 10,2% mai mult decât în primul semestru din 2015.

Autoturismele care reprezintă 79,2% din vânzările realizate în prime şase luni din 2016 (48.451 unităţi) înregistrează o creştere de 6,1% (cu o creştere de 59,1% în iunie faţă de luna mai), iar vehiculele comerciale (marfă şi persoane), una de 29,1%.

La autoturisme, topul pe mărci la jumătatea anului 2016 este condus de către Dacia, cu 14.176 unităţi (29,3% cotă de piaţă, dar pe un volum în scădere cu 16,7% faţă de primul semestru din 2015), urmată de Volkswagen cu 4.890 unităţi (10,1% cotă de piaţă, volume în creştere cu 12,3% faţă de 2015); Skoda 4.829 unităţi (10% din total piaţă, volume în creştere cu 19,1%); Renault 3.871 unităţi (8% cotă de piaţă, volume mai mari cu 34,5%); Ford 2.913 unităţi (6% din total piaţă, volume în creştere cu 4,4%) şi Opel, 1.985 unităţi (4,1% din total piaţă, volume mai mari cu 23,5%).

Pe modele, cu cele 5.933 unităţi (-26,4% comparativ cu 2015), livrate pe piaţa autohtonă, Dacia Logan este cel mai bine vândut model în primlul semestru din 2016, urmat de Dacia Sandero cu 3.148 unităţi (plus 8,6%), Dacia Duster 2.474 unităţi (- 28,7%), Skoda Octavia 2.156 unitaţi (plus 16,6%), şi Renault Clio 1.708 unităţi (plus 58,4%).