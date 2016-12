Piaţa auto, pe linia de plutire

Vânzările de autoturisme şi vehicule comerciale noi au scăzut cu 0,1% în prima lună din acest an faţă de ianuarie 2012. \"În continuare, în ianuarie vânzările sunt susţinute de achiziţiile realizate de către persoanele juridice (n.r. - 81% din total), cu 11% mai mult decât media înregistrată în 2012. De asemenea, continuă să se manifeste asupra pieţei impactul negativ al importului masiv de vehicule rulate care, la un volum de aprox. 18.000 de autoturisme, înregistrează o creştere de 60% faţă de ianuarie 2012. La aceste cifre, rezultă că la fiecare autoturism nou vândut în România în prima lună din acest an, au fost aduse alte cinci rulate\", se arată într-un comunicat al asociaţiei. Livrările de autoturisme s-au diminuat cu 4,1% faţă de ianuarie 2011, la 3.334 de unităţi, topul pe mărci fiind format din Dacia (758 de unităţi vândute), Skoda (368 unităţi), Volkswagen (308 unităţi), Renault (229 unităţi), Ford (209 unităţi) şi Hyundai (202 unităţi). În funcţie de tipul de combustibil, continuă trendul din 2012 de creştere a ponderii autoturismelor cu motoare diesel (diesel 59,5% / benzină 40,5%). În ianuarie s-au fabricat 34.915 autovehicule, cu 17,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 34,7% în plus faţă de ianuarie 2012. (M.D.)