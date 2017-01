Piaţa autoturismelor româneşti creşte cu 5%

Trendul ascendent din sectorul pieţei auto continuă şi în 2008. Dacă anul trecut numărul înmatriculărilor de maşini în România a crescut cu 26,2%, piaţa autoturismelor noi va înregistra un salt de cel mult 5% în acest an, o creştere procentuală de două cifre fiind posibilă numai pe segmentul vehiculelor comerciale. Reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) cred că principalele cauze care au condus la această situaţie sînt modificarea, de la 1 iulie, a valorii taxei de primă înmatriculare, în sensul majorării sale pentru autovehiculele noi şi diminuării sale pentru cele de ocazie, încetarea producţiei de autoturisme Daewoo şi scăderea disponibilităţii de creditare. În aceste condiţii, piaţa autovehiculelor noi a înregistrat o creştere generală pe primele cinci luni din acest an de 3,6% (140.009 unităţi faţă de 135.175 unităţi), mult sub ritmul de anul trecut (23,7%). Specialiştii APIA susţin că evoluţia pieţei auto este reflectată în creşterea vînzărilor la maşinile româneşti cu 6,1%, însă nici la vehiculele comerciale uşoare situaţia nu este diferită. Cu cele 107.742 de unităţi comercializate, modelul Dacia Logan (Van şi Pick-up) stabileşte un nou nivel record la nivivelul producţiei. Acest fapt a susţinut în special exportul, care a atins la rîndul său un nou nivel record (58.819 unităţi), în creştere cu 21,4% faţă de anul trecut.