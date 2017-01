Piaţa bancară a devenit brusc competitivă

Piaţa bancară din România a devenit foarte competitivă ca urmare a implementării ordonanţei de urgenţă privind creditele populaţiei, iar instituţiile de credit „se luptă acerb” pentru a fura clienţii concurenţilor, a declarat vicepreşedintele executiv al Băncii Comerciale Române (BCR), Oana Petrescu. „Noi am renunţat la comisionul de rambursare anticipată, deci oricine vrea să se refinanţeze şi să beneficieze de costuri mai mici poate să o facă. Piaţa bancară a devenit brusc foarte competitivă şi noi ne luptăm acerb unii cu alţii ca să ne furăm clienţii şi să facem oferte mai bune. Noi credem că mecanismele de piaţă, mediul concurenţial care s-a creat sunt absolut suficiente pentru a asigura inclusiv o reducere de costuri”, a spus Petrescu. Ea susţine că nu este nevoie de o intervenţie administrativă în ce priveşte costurile bancare, pentru că s-ar produce distorsiuni. „Noi ne dorim ca această ajustare să fie mecanismul logic firesc al funcţionării instrumentului economiei de piaţă şi al legislaţiei în vigoare”, a adăugat Petrescu. Vicepreşedintele BCR a spus că băncile ar trebui să fie consultate atunci când se fac iniţiative legislative. OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care a intrat în vigoare la 21 iunie, este rezultatul transpunerii în legislaţia românească a Directivei Europene 48/CE/2008. Printre prevederile OUG 50 se numără limitarea comisionului de rambursare anticipată la 1%, dacă perioada de timp rămasă până la scadenţa finală este mai mare de un an, respectiv la 0,5% în cazul în care rambursarea anticipată are loc cu mai puţin de 1 an înainte de scadenţă, precum şi posibilitatea consumatorului de a renunţa la contract în termen de 14 zile calendaristice.