Piața cardurilor, o navă spațială cu viteză de melc

NU VĂ SPERIAȚI DE FRAUDE! România se situează cu mult înaintea altor ţări din punctul de vedere al tehnologiei disponibile pentru plăţile electronice, dar înregistrează un nivel foarte redus în ceea ce priveşte educaţia financiară, pentru care este nevoie de timp, a declarat managerul de țară al MasterCard, Cosmin Vladimirescu - „Încă n-am descoperit o metodă rapidă pentru a disemina educaţia financiară“. El a arătat că, deşi tehnologia contactless (plăţi cu cardul sub 100 lei, pentru care nu este solicitat codul PIN - n.r.) a intrat în piaţa din România la finalul lui 2008, abia anul trecut a început să fie utilizată la scară ceva mai mare - „Lucrurile au progresat într-un ritm minimal şi cu mari eforturi“. Directorul MasterCard a adăugat că mentalitatea românilor se schimbă greu, oamenii fiind reticenţi să înmâneze cardul unei persoane străine, respectiv unui casier, pentru a efectua o tranzacţie - „Atunci când tehnologia nu era atât de avansată pentru a permite copierea tranzacţiilor, România era neinteresantă pentru fraude, fiindcă românii nu aveau bani pe carduri. Acum au bani pe carduri, dar tehnologia este foarte securizată, iar rata de fraude este redusă, la acest capitol România situându-se mult mai bine decât multe state la nivel global“. El a admis că România are o „pepinieră de talente pentru comiterea fraudelor“, însă apreciază că Guvernul ar trebui să aibă o strategie pentru a atrage aceste talente în companii mari din domeniul IT, stimulându-le să-şi folosească inteligenţa şi creativitatea „pe un făgaş clar și curat, departe de partea întunecată a lucrurilor“.

PE PLUS Numărul tranzacţiilor cu cardul a crescut anul trecut în România cu 78% faţă de 2010, mult peste media europeană. Posesorii de carduri au efectuat circa 193 milioane de tranzacţii la POS-uri, dublu faţă de 2013. „Dacă ne raportăm la jumătatea populaţiei bancarizate, stăm foarte bine. În Bucureşti, toată lumea are carduri, unii au mai multe, le folosesc, dar cum ieşi din Bucureşti, lucrurile se schimbă“, a mai spus oficialul MasterCard. El a amintit totodată de Legea 250/2003, care obligă comercianţii cu afaceri anuale de peste 100.000 euro să accepte plata cu cardul - tipic pentru România, legea este valabilă, însă nu se aplică. Ponderea plăţilor cu cardul în totalul plăţilor efectuate în România este de 4,4%, ajungând la circa 5% până la finele anului, iar cea a plăţilor electronice se ridică la 7% şi va atinge probabil 8% în 2015.

