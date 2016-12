Piaţa de asigurări de viaţă va creşte

Piaţa românească de asigurări de viaţă va spori în acest an cu cel mult 2-3% faţă de 2009, în condiţiile în care evoluţia pieţei din prima parte a acestui an a fost mai bună faţă de anul trecut, estimează directorul general al BCR Asigurări de Viaţă, Florina Vizinteanu. „Estimez o creştere de cel mult 2-3%, probabil va fi undeva pe zero într-un scenariu pesimist, dar în niciun caz pe minus. Prima parte a acestui an a fost mai bună faţă de 2009, care a fost un an chiar dezastruos pentru unele companii de asigurări”, a arătat Vizinteanu. În primul trimestru al acestui an, piaţa de asigurări de viaţă a crescut cu 6,74% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 419,83 milioane lei. Piaţa românească de asigurări a încheiat 2009 cu un volum de prime brute subscrise de 8,84 miliarde lei (2,1 miliarde euro), cu 1,1% sub nivelul din 2008, mai ales pe fondul scăderii afacerilor pe segmentul de asigurări de viaţă cu 13%. (D.A.)