Piaţa de asigurări, în scădere

Piaţa asigurărilor din România a scăzut cu 4,5% în primele şapte luni din acest an faţă de aceeaşi perioadă din 2009, în condiţiile în care avansul de 4,8% al asigurărilor de viaţă a compensat doar parţial scăderea înregistrată de asigurările generale, potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). Piaţa de asigurări generale a scăzut cu 6,4% în primele şapte luni ale acestui an, la circa 4,1 miliarde lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce piaţa de asigurări de viaţă a sporit cu 4,8%, la circa 960 milioane lei. „Piaţa de asigurări este dominată de asigurările auto. Societăţile de asigurări au găsit forme de asigurare care să fie accesibile oamenilor, în această perioadă când leasingul a scăzut. Am remarcat un lucru pozitiv. Oamenii nu au renunţat la asigurările de viaţă”, a declarat preşedintele CSA, Angela Toncescu. Aceasta a mai precizat că, în acest an, asigurătorii nu s-au mai confruntat cu problema rezilierii poliţelor de asigurări de viaţă. (D.A.)