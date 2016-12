Piaţa de leasing, în scădere cu 80%

Piaţa românească de leasing a scăzut cu 75-80% în primul semestru, în principal din cauza scăderii accentuate a vînzărilor de autovehicule, a declarat secretarul general al Asociaţiei Societăţilor de Leasing din România (ASLR), Adrian Dodiţă. „Estimăm că piaţa românească de leasing a scăzut cu 75-80% în primele şase luni ale acestui an. În ce priveşte contractele nou semnate, piaţa s-a dus dramatic în jos. Foarte puţine contracte noi au fost semnate în acest an şi mai mult decît atît, unii clienţi au renunţat la contractele de leasing din diferite motive”, a menţionat secretarul general al ASLR. El a precizat că, în prezent, firmele de leasing sînt preocupate mai mult de derularea şi încasarea ratelor de leasing provenite de la contractele anterioare şi de valorificarea bunurilor recuperate. În prezent, societăţile de leasing trăiesc din veniturile contractelor semnate în urmă cu un an sau doi ani. Aceste contracte trebuie însă evaluate individual, pentru ca societăţile de leasing să ştie care sînt posibilele venituri viitoare pe care se pot baza”, a atras atenţia secretarul general al ASLR. Adrian Dodiţă estimează că piaţa românească de leasing şi-ar putea relua creşterea după actuala criză financiară, după ce se va debloca procesul de finanţare, probabil în 2010, însă „nu se va mai putea vorbi de creşteri de două cifre aşa cum ne obişnuisem în ultimii ani”. Pentru perioada următoare a anului, secretarul general al ASLR estimează o calmare a tendinţei descrescătoare a pieţei la nivelul înregistrat în primul semestru. ASLR este o organizaţie profesională, nonguvernamentală, nonprofit, apolitică şi independentă, care reprezintă, apără şi promovează interesele societăţilor de leasing din România. În 2008, ALB România avea o cotă de piaţă de 95%, cu o valoare a bunurilor finanţate de 4,6 miliarde euro, iar ASLR o cotă de piaţă de 3% şi finanţări de 122 milioane euro. Firmele neafiliate reprezentau 2% din piaţă. Piaţa românească de leasing a scăzut anul trecut cu 2,6%, pînă la 4,817 miliarde euro, ca urmare a impactului negativ al introducerii taxei de poluare a autovehiculelor şi contextului economic dificil din ultima parte a anului.