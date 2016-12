Piaţa de smartphone şi televizoare anunţă sfârşitul crizei

Vânzările de bunuri de folosinţă îndelungată au crescut cu 8%, la 386 milioane euro, în primele trei luni din 2014, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cea mai mare creştere a fost în segmentul telecom, iar cea mai mare scădere - la foto, a anunţat ieri GfK. Indicatorul este unul foarte important, întrucât reflectă puterea de cumpărare şi încrederea populaţiei în economie. În America, spre exemplu, datele privind segmentul bunurilor de folosinţă îndelungată sunt aşteptate cu nerăbdare de toţi investitorii, fiind mai importante chiar şi decât rapoartele financiare ale companiilor mari. „În România, în intervalul ianuarie - martie, cea mai mare creştere în valoare (aproximativ 33%) a fost generată de sectorul telecom, care a atins 117 milioane euro. De un bun început de an a avut parte şi piaţa de electronice şi electrocasnice mici şi mari. De cealaltă parte, segmentele de echipamente foto, IT şi imprimante sunt singurele care au scăzut“, punctează reprezentanţii GfK. Piaţa smartphone-urilor a continuat să urce considerabil, cu două cifre procentuale, în timp ce telefoanele mobile clasice au rămas pe minus. Produsele care au contribuit semnificativ la creşterea din telecom au fost cele ce permit conexiuni 3G şi chiar 4G, cele care au o cameră foto de minimum cinci megapixeli şi ecrane de dimensiuni mari (peste 4 inci). În acelaşi timp, piaţa electrocasnicelor mari a urcat cu aproape 11%, la 65 milioane euro, susţinută de vânzările de frigidere, congelatoare şi maşini de spălat. Cele mai căutate produse au fost frigiderele cu sistem No Frost şi maşinile de spălat cu capacitate mai mare de 7 kg. Nu în ultimul rând, în sectorul electronicelor, televizoarele cu ecran plat şi consolele de jocuri au crescut susţinut, tot cu două cifre, generând cea mai mare parte din vânzările totale (61 milioane euro).