Piaţa de software şi servicii IT a scăzut cu 25%, în 2010

Piaţa de software şi servicii IT din România s-a diminuat anul trecut cu 25%, la 800 milioane euro, a declarat ieri Liviu Drăgan, membru în consiliul Asociaţiei Patronale a Industriei Software şi Servicii (ANIS). „Sper ca industria IT din România să nu mai scadă în acest an. Industria locală e încă atractivă pentru outsorcing, dar nu în aceeaşi măsură ca în anii trecuţi”, a declarat Drăgan. În 2010, exporturile româneşti de software şi servicii IT s-au majorat, conform estimărilor preliminare ale ANIS, cu 10%, la aproximativ 500 milioane euro, evoluţia datorată creşterii proiectelor în care sunt implicate companiile locale.