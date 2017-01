Piața gazelor „arde“ liberalizarea ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) analizează posibilitatea înființării unui depozit strategic de gaze, pentru siguranța aprovizionării în timpul iernii, când consumul este foarte mare, a declarat joi președintele ANRE, Niculae Havrileț. El a venit cu această propunere în contextul în care prețurile pe piața liberă au scăzut foarte mult în ultima vreme, ajungând la un nivel similar cu cele reglementate, iar calendarul de liberalizare nu mai este de actualitate - „Calendarul stabilit de Guvern arată că, la 1 iulie, ar trebui ca prețul pentru consumatorii casnici să urce cu 10%, de la 60 la 66 lei/MWh. Prețurile internaționale sunt în jurul nivelului de 63 lei, iar la bursă ofertele de cumpărare ajung la 58 lei. Producătorii ezită să vândă la acest preț, din cauza taxei pe veniturile din reglementare, unde există un prag de 72 lei. Probabil că în piață ofertele s-ar întâlni undeva la 60 lei/MWh“. Potrivit șefului ANRE, nu se mai justifică o majorare a prețului pentru populație, de la 1 iulie, întrucât tariful reglementat ar deveni mai mare decât cel din piața liberă - „Am venit cu trei propuneri de rediscutare a calendarului de liberalizare: eliminarea sa totală și intrarea în piața liberă, prorogarea calendarului pentru un an sau măcar pentru trei luni, adică până la 1 octombrie, sau reajustarea actualului calendar cu alte prețuri (am putea îngheța tariful la 60 lei/MWh timp de un an, spre exemplu“.