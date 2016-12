Piaţa imobiliară, în impas din cauza blocajului creditelor

Blocarea creditării ţine în continuare paralizată piaţa imobiliară. Chiar dacă preţurile au scăzut, se vînd prea puţine case, pentru că nu există bani de achiziţionare a imobilelor. Omul de afaceri Ionuţ Negoiţă şi directorul Cushman&Wakefield, Dan Ionaşcu, au semnalat faptul că tot mai mulţi clienţi înscrişi pe liste pentru o locuinţă nouă sînt nevoiţi să renunţe la avansurile de pînă la 10 mii de euro pentru că băncile refuză să acorde credite. \"Au fost clienţi care s-au retras în proporţie de 15%. Prin măsurile pe care le-am luat am reuşit să recuperăm şi chiar să depăşim acel număr, pentru că este un fenomen foarte întîlnit în această perioadă\", a declarat Negoiţă. O altă explicaţe a lipsei de lichiditate pe piaţa imobiliară este cea dată de Ionaşcu, potrivit căruia fondurile străine de investiţii au retras banii din sectorul imobiliar românesc pentru a pansa afacerile din ţările mamă. \"Ceea ce s-a retras pe net este de patru miliarde de euro, în această primă jumătate a anului, fiind o sumă considerabilă pentru o ţară ca a noastră\", crede directorul Cushman & Wakefield. El mai susţine că băncile nu sînt dispuse să acorde credite nici în condiţiile în care preţurile apartamentelor au scăzut la 50 de mii de euro. De aceea clienţii sînt nevoiţi să găsească bani în alte părţi şi nu la bănci, aşa cum ar fi firesc. Referitor la evoluţia preţurilor locuinţelor pentru restul acestui an, omul de afacerui Negoiţă opinează că „preţurile au ajuns într-o bună măsură la limită. Vor rămîne acolo cu un plus sau minus de cîteva procente şi cred că vor reporni o uşoară urcare către finalul anului sau la începutul anului următor\".