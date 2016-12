Piaţa maşinilor ieftine, tot mai dinamică!

Toyota, cel mai mare constructor auto din lume, a anunţat deschiderea unei uzine în Indonezia, unde va produce modelul său low-cost, Etios, o Dacie Logan în variantă japoneză. Toyota a anunţat deschiderea celei de-a doua sa fabrici din Indonezia, în localitatea Karawang, la nord de capitala Jakarta, în urma unei investiţii de 260 de milioane de euro. Uzina, la care vor fi angajate circa 1.100 de persoane va asambla berlina Etios, o maşină low-cost din clasa compactă, destinată în special pieţelor emergente. Uzina va produce iniţial 70.000 de automobile pe an, urmând să crească ulterior până la 120.000 de maşini. Toyota Etios este fabricată şi în India, în Africa de Sud şi în Brazilia. Prezentată la un salon auto din India, în 2010, maşina a început să fie produsă în varianta sedan în 2010 şi în varianta hatchback, sub numele Liva, un an mai târziu. Un lucru inedit este că în unele variante de motorizare, maşina merge şi cu bioetanol, un combustibil destul de răspândit în Brazilia. Pe această piaţă, maşina are un preţ de plecare de 30.000 de reali, în jur de 11.600 de euro.

În ultima perioadă şi Renault a câştigat o cotă de piaţă importantă pe pieţele emergente, în special India, acolo unde modelul Duster, comercializat sub brandul Renault, a avut un succes peste aşteptări. Renault Captur vine cu un preţ şi cu dotări de serie care-i permit să intre cu succes în competiţie pe zona SUV-urilor compacte. În faţa concurenţei co-naţionalilor de la PSA, cei de la Renault nu merg cu miniSUV-ul Captur pe drumul deschis de Clio 3: de data asta, preţul contează. Pentru piaţa franceză, Captur are un preţ de plecare de 15.500 de euro, cu toate taxele incluse, potrivit Automobile Magazine. O provocare pentru cei de la Peugeot, care au preţ de plecare de 15.200 de euro pentru noul 2008. Însă, dacă la acest preţ cei de la Peugeot vin cu motorul pe benzină 1,2 Vti, de 82 de cai, Captur are sub capotă propulsorul 0,9 litri Tce, de 90 de cai, care oferă un cuplu mai bun decât motorul celor de la Peugeot, mai ales la turaţii joase. În varianta diesel, cel mai ieftin Captur dotat cu motorul 1,5dCi de 90 de cai are un preţ de 17.700 de euro. La Peugeot, preţul pleacă de la 16.700 de euro, dar pentru motorizarea HDI 68 de 1,4 litri. Cu un motor comparabil cu cel al celor de la Renault, adică 1,6 HDI 92, 2008-ul celor de la Peugeot pleacă însă de la 19.700 de euro. În varianta standard, echiparea în varianta de bază este destul de consistentă. Captur vine, printre altele, cu tempomat, radio CD cu bluetooth şi oglinzi electrice.