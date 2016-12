Piaţa materialelor de construcţii, în declin

Piaţa locală a materialelor de construcţii a scăzut în primul trimestru al acestui an cu 30%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, ajungând, în aprilie, la nivelul lunii aprilie 2007, principala cauză fiind lipsa proiectelor noi în 2009, care ar fi generat venituri şi la începutul acestui an, potrivit producătorului de materiale de construcţii Baumix. În acest sens, primul trimestru din 2009 a beneficiat de proiectele începute în 2008, astfel încât nu a fost atât de afectat de criza din domeniul construcţiilor. În ceea ce priveşte volumul de vânzări realizat de Baumix în luna aprilie 2010, acesta a crescut cu 30% faţă de luna precedentă. După un început de an mai dificil, marcat de o reticenţă a clienţilor în a investi în construcţii sau lucrări de amenajare, reprezentanţii companiei consideră că trendul de creştere a volumelor se va menţine şi în lunile viitoare. Piaţa materialelor de construcţii a atins în 2009 valoarea de 5,5 miliarde euro, în scădere cu 27% faţă de 2008, potrivit Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii din România (APMCR). În anul 2010, conform estimarilor Baumix, piaţa va înregistra scăderi de 10-20% dacă nu se vor revigora acţiunile statului - programul Prima Casă, Anvelopările.