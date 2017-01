„Piaţa muzicală nu este foarte frumoasă şi nici foarte cinstită”

Deşi trupa „Vank” a intrat într-un „con de umbră”, în ultima perioadă, solistul acesteia, Cornel Ilie, este tot mai des în atenţia publicului, datorită implicării sale în numeroase campanii umanitare. De curînd, Cornel Ilie s-a aflat la Constanţa, tot pentru un proiect umanitar, prilej cu care a acordat un interviu, în exclusivitate, cotidianului „Telegraf “, în care a vorbit despre planurile sale, dar şi ale trupei din care face parte.

Reporter: Cum a apărut ideea lansării albumului „Salvaţi-vă îngerii!”?

Cornel Ilie: Am lansat albumul „Salvaţi-vă îngerii!” pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer, fondurile strînse din vînzarea acestuia vor ajunge la fundaţia „Teodora Georgescu”. Acţiunea „Salvaţi-vă îngerii!” a pornit de la un fapt trist, la fel ca toate lucrurile bune care pleacă de la ceva rău. Mi-a venit această idee cînd am aflat de cazul Teodorei, fetiţa lui Miţă, de la „Bere Gratis” şi a Lianei Stanciu. În cazul Teodorei a fost OK, toată lumea a dat foarte mulţi bani, însă acesta este un caz fericit. Dar există mult mai multe cazuri în care cei mici nu au acelaşi suport pe care l-a avut Teo. Astfel că m-am gîndit să fac acest album, să creez un precedent. Am invitat părinţi celebri, printre care Şerban Huidu, Florin Piersic, Gabriel Cotabiţă, Ioan Gyuri Pascu. Au acceptat să cînte benevol pe acest album, pe care l-am compus foarte repede şi acum este, sper, la vînzare. Nu ştiu cît îi vor ajuta pe copii aceste fonduri strînse din vînzarea albumului, nu îi pot salva de tot, dar pot să le facă măcar cîteva zile mai bune.

Rep: A fost dificil să îi convingi pe artişti să te ajute?

C.I: Nu, însă mi-a fost greu să accept că alţii nu au vrut să vină.

Rep: Ce planuri muzicale ai?

C.I: În paralel, am compus pentru alţi artişti, iar acum înregistrez pentru albumul formaţiei „Vank”, care va apărea în luna mai. Noul material discografic va menţine stilul trupei „Vank”, însă va fi puţin mai... rock, cam la fel ca la începuturile grupului, în anul 1999. Încă nu are un titlu noul album, dar va conţine zece sau 11 piese. Titlul este cel care contează cel mai puţin, pe acela îl vom da la sfîrşit, cînd vom avea toate piesele gata.

Rep: De unde îţi vin ideile pieselor pe care le compui?

C.I: Ideile vin din... lumea mea. Oricum, ca să supravieţuiesc pe piaţa muzicală, care nu este foarte frumoasă şi nu este nici foarte cinstită, mi-am creat o lume a mea şi de acolo îmi extrag toate puterile. Rep: Ce părere ai despre artiştii care fac playback?

C.I: Este păcat, dar nu este vina lor, este vina caselor de producţie şi a celor care îi invită şi îi pun să facă playback, doar ca să umple spaţiul de emisie la TV şi la radio. Şi eu pot să mă apuc să cînt la nai şi dacă sînt... praf este treaba mea, dar dacă mă mai şi plăteşte cineva să fac acest lucru, atunci este periculos.

Rep: Ce planuri ai în ceea ce priveşte viaţa personală?

C.I: Cred că sînt pe drumul bun... Deocamdată, nu prea am timp de mine, doar de muncă şi acest lucru nu îmi place, cîteodată... Nu mi-am făcut planuri certe de căsătorie, dar sigur se va întîmpla acest lucru. Sînt liniştit pe plan sentimental şi acest lucru se vede în ceea ce faci. Dacă ai linişte în tine, lucrurile merg bine.

Rep: Ai un mesaj pentru fanii constănţeni?

C.I: Da, le spun să ne mai aştepte puţin, vom reveni în curînd.