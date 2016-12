Piaţa neagră a industriei alimentare

Măsurile de austeritate impuse de Guvern pentru a-şi răscumpăra proasta gestionare a banului public nu au făcut altceva decât să ducă la creşterea evaziunii fiscale în România. Astfel, în lipsa unor facilităţi care să le permită să se menţină pe piaţă şi să devină contribuabili permanenţi la bugetul de stat, agenţii economici din industria alimentară preferă să „păcălească” statul. Potrivit preşedintelui Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară - Romalimenta, Sorin Minea, la ora actuală, evaziunea fiscală din industria alimentară reprezintă 50-60% din totalul pieţei, fiind în continuare în creştere din cauza majorării TVA. „Consider că medicii veterinari ar putea elimina evaziunea fiscală din industria alimentară prin trasabilitate şi împerecherea datelor de la nivel de producţie, respectiv cantităţile de carne şi lapte intrate şi cele ieşite. Toate acestea pot da un cuantum al evaziunii fiscale din România de astăzi”, a spus Sorin Minea. De asemenea, el a ţinut să precizeze că siguranţa alimentului înseamnă un control egal pentru toată lumea, nu unul diferenţiat. „Consider că cei care sunt în sistemul veterinar trebuie să aibă controlul complet al siguranţei alimentului, dar verificările să fie făcute peste tot în piaţă. Consider că politicul nu are ce căuta în meseria de medic veterinar şi de control, iar legislaţia trebuie implementată de cei abilitaţi”, a subliniat şeful Romalimenta. El a adăugat că este de părere că ar trebui rescris rescris protocolul de colaborare dintre Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Agriculturii şi Ministerul Sănătăţii, pentru ca acţiunile de verificare derulate de acestea să nu se intercaleze, pentru a nu mai asista „la linşajul public a unor producători sau a unor vânzători de produse, care nu are legătură cu realitatea”.