Piaţa notebook-urilor, la jumătate

Piaţa românească a notebook-urilor va coborî în acest an cu peste 51%, la 250.000 de unităţi, de la un nivel de 480.000 unităţi în 2008, conform estimărilor reprezentanţei locale a producătorului taiwanez de PC-uri Acer. \"Estimăm că această piaţă va coborî la 250.000 de unităţi, sub nivelul de 290.000 anunţat de firma consultanţă IDC, care ia în calcul şi importuri „neoficiale”. La nivelul primelor nouă luni, noi am importat peste 31.000 de notebook-uri şi am avut o cotă de peste 30% din piaţă. La acestea se adaugă şi cele 30.000 rămase în stocul distribuitorilor locali din 2008, când am adus în România 100.000 de notebook-uri\", a declarat Constantin Balmuş, business manager pe segmentul notebook-uri la Acer România. Pentru ultimul trimestru al anului, compania estimează că va importa pe piaţa românească încă 25.000 de unităţi. Notebook-urile generează cea mai mare parte a veniturilor Acer România, respectiv 90% din total.