Piaţa Ovidiu - istorie şi modernism în acelaşi spaţiu

RECLĂDIM ISTORIA Nu pot spune când îi va fi redată întregii peninsule constănţene splendoarea de altădată. Ceea ce pot spune, însă, este că, atunci când am ajuns, ieri, în Piaţa Ovidiu, am simţit că sunt în altă ţară. Parcă aş fi fost într-o vacanţă, într-un oraş modern care are grijă de istoria sa, care ştie să-şi valorifice zonele istorice. Istoria este unul dintre motivele pentru care unii turişti ajung să viziteze lumea, iar Constanţa nu duce lipsă de motive pentru care să fie o ţintă a acestor turişti. Istoria Constanţei stă „scrisă“ pe clădirile şi străzile din zona peninsulară, pe monumentele şi în lăcaşurile de cult care au fost ridicate şi care au, fiecare, o poveste impresionantă. Cele mai multe dintre ele nu mai arată ca odinioară şi au nevoie de reabilitări. Dar să revenim la Piaţa Ovidiu, la statuia poetului care „priveşte“ încă din 1921 spre mare şi care veghează de mulţi ani asupra constănţenilor. De ar putea vorbi, ar spune multe. De ieri, însă, probabil că ar spune că a renăscut, că vede de jur împrejur lucruri care îi reamintesc de momentul în care a fost pusă cu faţa spre mare. Pavelele de piatră naturală, băncile simple, dar atât de rustice, stâlpii de iluminat cu detalii de feronerie şi scările care fac legătura pieţei cu plaja reclădesc atmosfera anilor 1920 şi redau zonei frumuseţea de altădată. Este rezultatul unei munci titanice, care a început de la subsol, cu înlocuirea tuturor reţelelor de utilităţi publice, şi a continuat până la nivelul mobilierului urban, muncă încheiată după ani buni de lupte administrative cu birocraţia fondurilor comunitare.

NODUL „PAPIONULUI“ După parafarea proiectelor (pentru care a fost nevoie de aproximativ patru ani) s-a muncit fizic, pe şantier, puţin peste 11 luni şi s-au folosit bani europeni pentru ca zona să nu fie vizitată doar pentru restaurantele de aici sau pentru Muzeul de Istorie. Întreaga zonă trebuia să atragă turişti, să „instige“ la plimbare, să impresioneze şi să te facă să revii ca într-un loc unde te simţi acasă. Dacă până acum Piaţa Ovidiu nu a putut trezi astfel de trăiri şi sentimente, de ieri o poate face. Şi asta pentru că Primăria Constanţa a inaugurat, ieri, obiectivul care reprezintă „nodul papionului“, adică ceea ce ar fi trebuit să fie, conform planurilor autorităţii locale, cireaşa de pe tort, proiectul care să vină să încununeze eforturile administraţiei constănţene de modernizare a întregii zone istorice a oraşului, după cum a afirmat viceprimarul Decebal Făgădău. „În 2009 am demarat un proiect amplu de reabilitare a zonei peninsulare din Constanţa. Atunci când am început să planificăm ordinea proiectelor, mi-aş fi dorit ca Piaţa Ovidiu să fie ultimul proiect. Din păcate, vechiul guvern ne-a amestecat atât de tare şi graficele, şi gândurile, şi munca, încât am ajuns să inaugurăm prima dată proiectul de la final. Cu toate acestea, ne-am repliat şi cred că am reuşit să facem faţă la un nivel pe care mi-l doresc urmat de către privaţi“, a declarat Făgădău. Viceprimarul a precizat că proiectele vor continua cu refacerea parcului Carol I, faleza Cazinoului, străzile din zona peninsulară (ce alcătuiesc „papionul“) şi prima bucată de şosea de coastă care vine să închidă un inel înconjurător al peninsulei. „Ziua de azi (ieri - n.r.) este un semnal către adversarii politici că viaţa merge mai departe şi că nu le doresc să se bucure la câştiguri uşoare“, a mai spus Făgădău, referindu-se la faptul că primarul Constanţei, Radu Mazăre, nu a fost prezent fizic la inaugurarea Pieţei Ovidiu.

URMEAZĂ CLĂDIRILE Trebuie să recunoaştem, însă, că preocuparea Primăriei şi efortul depus pentru modernizarea întregii zone peninsulare sunt aproape irelevante dacă cei care locuiesc în zonă şi cei care derulează afaceri nu vor colabora cu administraţia locală pentru a reface clădirile pe care le au. Degeaba avem străzi impecabile dacă atunci când ridicăm ochii vedem clădiri vechi ce te fac să mergi cât mai departe de ele, de teama că ar putea pica în orice moment. Tocmai de aceea, Făgădău a tras un semnal de alarmă că „atitudinea de colaborare a Primăriei devine ultimativă“ şi că cei care nu încep să aibă iniţiativa de a reface faţadele clădirilor vor trage ponoasele. „Nu mă voi da la o parte să fac sesizări către toate organele, pentru cei care distrug monumente. Pe de altă parte, celor care îşi renovează imobilele le vom pune la dispoziţie toate studiile de specialitate şi un traseu facil al autorizărilor, atâta vreme cât se încadrează în sensul reabilitării. Pe ceilalţi îi vom sancţiona până când vor înţelege şi ei să facă o investiţie măcar la nivelul la care am făcut-o noi“, a mai spus Făgădău. După cum era de aşteptat, pe viitor nu vom găsi în zona peninsulară mese de plastic zgâriate pe care să se servească shaorma. „Ne dorim investitori serioşi şi atitudini de oameni responsabili. Vom sprijini proprietarii celor două blocuri care străjuiesc Muzeul de Istorie prin organizarea unor concursuri de arhitectură în vederea refacerii faţadelor“, a mai spus viceprimarul Constanţei.

Proiectele din peninsulă continuă

Chiar dacă s-a dat în folosinţă Piaţa Ovidiu, proiectele din zona peninsulară continuă. Directorul Direcţiei Programe şi Dezvoltare, Ani Merlă, a explicat că este aproape gata proiectul privind reabilitarea falezei de la Cazino. „Sperăm ca până la începutul verii să redăm circulaţiei acea zonă şi urmează, până la sfârşitul anului, să terminăm lucrările la străzile din peninsulă, aşa-numitul papion“, a declarat Ani Merlă. Proiectele administraţiei locale nu se opresc aici. Viceprimarul Decebal Făgădău a afirmat că speră ca în cel mai scurt timp să se inaugureze lucrările primului tronson al şoselei de coastă şi cele de reabilitare a parcului Carol I.