Piaţa produselor lactate, în stagnare

Piaţa produselor lactate din România a stagnat în 2009 la valoarea înregistrată în anul precedent, respectiv la 1,1 miliarde euro, după ce, în primul trimestru al anului, se diminuase cu 20%, revenindu-şi apoi în lunile de vară, iar în 2010 ar putea să scadă cu până la 5%, a declarat Valentin Blănaru. \"În 2009, piaţa produselor lactate a avut aceeaşi valoare ca în anul 2008, ceea ce înseamnă că am reuşit să recuperăm scăderile înregistrate în primul trimestru al anului. Revenirea a început cu luna mai şi până în luna august, când am înregistrat vânzări mai mari decât ne aşteptam, depăşind media obişnuită a vânzărilor în lunile de vară\", a declarat directorul general al Asociaţiei Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL), Valentin Blănaru. Potrivit acestuia, creşterea consumului după luna mai s-a datorat scăderii preţurilor la produsele lactate în medie cu 10%. \"După vânzările scăzute din primele trei luni ale anului, s-a recurs la scăderea preţurilor produselor, de la 10% până la 30%, cele mai multe având reduceri de 10%, care au fost menţinute până la sfârşitul anului, alături de o serie de promoţii. Acest lucru i-a determinat pe români să se îndrepte mai mult către produsele lactate\", a explicat Blănaru. Astfel, în aceste condiţii, volumul de lapte procesat a crescut anul trecut, comparativ cu 2008, iar profitul precesatorilor a înregistrat o scădere uşoară. \"În 2009, s-a consumat mai mult lapte, pe fondul acestor promoţii şi reduceri de preţuri. Acest lucru înseamnă că procesatorii au lucrat mai mult, însă nu se traduce neapărat şi într-un profit cel puţin similar cu cel din anul anterior. Astfel, profitul procesatorilor a scăzut uşor în 2009, însă pentru ei este suficient că au reuşit să rămână în piaţă şi să îşi păstreze clienţii, pentru că 2009 a fost un an de întărire a pieţe, nu de apariţie de noi branduri\", a menţionat directorul general al APRIL. În ceea ce priveşte evoluţia pieţei produselor lactate în acest an, Valentin Blănaru a spus că există două ipoteze. Astfel, în 2010, piaţa ar putea stagna din nou, consumul menţinându-se la nivelul anului trecut, sau ar putea scădea cu până la 5%, dacă preţul la materia primă se va majora, iar vânzările vor scădea, explicând că procesatorii nu îşi mai permit o ieftinire a preţurilor, vânzând la valoarea costului de producţie. \"După prima lună consumul este la fel ca şi în lunile trecute din anul 2009, chiar şi după scumpirile de 3-8% de la începutul anului datorate, în principal, majorării accizelor. Dacă preţul materiilor prime se va majoara, piaţa nu va mai suporta şi consumul se va reduce. Nu vor mai cumpăra un kilogram de caşcaval, vor cumpăra numai jumătate şi atunci ne putem aştepta la o scădere a pieţei faţă de 2009\", a mai spus Valentin Blănaru.