Piaţa românească a notebook-urilor a scăzut la jumătate

Vînzările de notebook-uri pe piaţa românească au scăzut în primul semestru al anului cu 45%-50%, la circa 100.000 de unităţi, iar pe întregul an nu vor depăşi 250.000 de unităţi, conform datelor furnizate de reprezentantul pentru România al companiei japoneze Toshiba, Lucian Condruz. „Scăderea a fost mare (în primul semestru - n.r.), însă este mult mai dramatică pentru întregul an. Estimările inţiale arătau un volum anual de 900.000 de unităţi. Cota Toshiba pe piaţa românească a notebook-urilor a fost de 12-13% în primele şase luni, nivel pe care vrem să îl păstrăm pentru întregul an”, a declarat, ieri, Condruz. La nivelul anului trecut, Toshiba a vîndut în România 64.000 de notebook-uri. Condruz a adăugat că piaţa românească a înregistrat o scădere accentuată în intervalul ianuarie-iunie 2009, în timp ce în majoritatea ţărilor din regiune, cum ar fi Croaţia, Ungaria şi Bulgaria, declinul nu a depăşit 10%. Toshiba intenţionează să deschidă un birou local în România, însă decizia depinde de situaţia economică. „România avea un foarte mare potenţial, de aceea, compania a început să ia în calcul deschiderea unui birou. În prezent, piaţa din România a scăzut cel mai mult din regiune. Sperăm ca în a doua jumătate a anului viitor să deschidem biroul, dar totul depinde de contextul economic”, a spus directorul de vînzări pentru România al Toshiba Europa. El a adăugat că pentru a doua jumătate a anului nu poate estima evoluţia vînzărilor companiei. “Ne dorim o afacere sustenabilă în acest an, care să ne ajute să creştem în 2010”, a arătat el, precizînd că, în prima jumătate a anului, compania a semnat un contract cu RHS Company, care a devenit al doilea distribuitor de notebook-uri Toshiba în România. “Înainte, singurul partener din România era Scop Computers. RHS are un canal specific, datorită şi portofoliului de produse, în care sînt incluse accesorii şi componente hardware. Ei au parteneri companii mici, locale, la care Toshiba nu avea acces, acesta fiind motivul principal prin care am decis accesarea altui canal de distribuţie”, a arătat directorul de vînzări pentru România al Toshiba Europa. Compania a lansat, în luna februarie, o nouă campanie de marketing, care durează pînă pe 31 august.