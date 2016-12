Piaţa românească a vinurilor este în cădere liberă

Directorul executiv al companiei producătoare de vinuri Domeniile Ostrov, Marian Moise, a declarat că piaţa internă a vinurilor este în continuă scădere, dând exemplu luna aprilie a acestui an, când vânzările au scăzut cu circa 30% comparativ cu luna martie. \"Se înregistrează o cădere liberă atât din punct de vedere al volumelor vândute, dar şi al preţurilor. Probabil că e după Paşte, românul a rămas fără bani, aşa încât în luna aprilie vânzările de vin au scăzut cu aproximativ 30%\", a explicat Marian Moise. El a adăugat că, în acest context, orice producător de vinuri din ţară ar trebui să poată scoate pe piaţă vinuri ieftine, cu preţuri care echivalează un euro. Suntem obligaţi să realizăm produse ieftine, dar de calitate. Cred că orice producător este capabil să scoată pe piaţă un vin care să coste aproximativ un euro\", a mai spus oficialul Domeniile Ostrov. Potrivit lui Moise, cel mai ieftin vin din gama Domeniile Ostrov costă în magazine circa 4,7 lei. Reprezentantul Domeniile Ostrov a adăugat că, în acest context, pe fondul crizei economice, românii se orientează către gama economică de vinuri. Domeniile Ostrov îşi propune pentru acest an o cifră de afaceri de şase milioane de euro şi are ca obiectiv intrarea între primii cinci jucători de pe piaţa vinurilor din România în următorii 3-4 ani. „Vindem aşa cum ne-am propus, circa 150.000 sticle pe lună, aşa că vom atinge în luna iunie 900.000 unităţi vândute. Suntem în grafic şi vizăm o cifră de afaceri de şase milioane euro în acest an\", au spus reprezentanţii companiei. Domeniile Ostrov a intrat pe piaţa vinurilor româneşti la începutul acestui an, după o investiţie de circa 20 milioane euro. Producătorul de vin deţine 1.600 hectare de teren, dintre care 1.200 hectare de viţă-de-vie, iar 400 hectare sunt acoperite cu pomi fructiferi. În prezent, capacitatea de îmbuteliere este de 20.000 sticle pe zi. Compania are circa 300 angajaţi permanenţi, iar în perioada de cules a viilor ajunge la peste 1.000 angajaţi. Soiurile cultivate de Domeniile Ostrov sunt Merlot, Cabernet Sauvingnon, Fetească Neagră şi Pinot Noir pentru vinurile negre, iar pentru vinurile albe cultivă Sauvignon Blanc, Chardonnaz, Pinot Gris, Fetească Albă, Fetească Regală şi Cramposie. Primele vinuri care vor fi aduse pe piaţa în prima fază sunt Vinaria Ostrov, Premiat, Cosa di Vino, Domeniile Ostrov, Canaraua Fetii şi Cetatea Durostorum.