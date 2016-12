Piaţa românească de IT şi a comunicaţiilor a crescut cu 30%

Piaţa românească a serviciilor IT a înregistrat anul trecut o creştere de 30%, raportată în moneda americană, la 472,13 milioane dolari, în timp ce, raportat la moneda naţională, creşterea a fost de 34,8% conform unui studiu realizat de compania de analiză International Data Corporation (IDC). Concernul american Hewlett-Packard a fost, în 2008, principalul competitor, urmat de IBM, Siveco, S&T şi Intrarom. Integratorii de sisteme au ocupat cea mai mare parte din piaţa serviciilor IT din România, segment urmat de cel pentru suport hardware şi de cel pentru suport şi instalare de software. Segmentul outsourcing a ocupat, anul trecut, mai puţin de 7%, afirmă autorii studiului. Verticala guvernamentală a fost cea mai mare în piaţă, fiind urmată de cea a utilităţilor, a telecomunicaţiilor şi a industriei producătoare. IDC estimează o creştere medie anuală a pieţei serviciilor IT de 14,2%, pentru următorii cinci ani, urmînd să ajungă la 915,45 milioane dolari, în 2013.

Potrivit aceluiaşi studiu, şi piaţa comunicaţiilor a crescut anul trecut cu 17,1%, la 4,8 miliarde dolari, serviciile mobile de voce reprezentînd 67,1% din total. Serviciile de voce fixă au reprezentat, anul trecut, 12% din piaţă, iar serviciile de conectare la internet, 9,8%. Transporturile, comunicaţiile şi utilităţile au fost domeniile unde au fost înregistrate cele mai mari cheltuieli pentru servicii de comunicaţii în 2008, cu investiţii în creştere datorită liberalizării din domeniul utilităţilor, precum şi a creşterii concurenţei din piaţa comunicaţiilor. Industria producătoare, retailul şi comerţul en gros au fost, anul trecut, alte domenii unde cheltuielile pentru serviciile de comunicaţii au fost ridicate. IDC apreciază că, în România, piaţa comunicaţiilor va înregistra o creştere anuală medie de 6,8% în următorii cinci ani, urmînd să atingă 6,8 miliarde dolari în 2013.