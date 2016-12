„Piaţa ţărănească” a ţinut post în weekend

Weekend-ul acesta nu a fost prea „productiv” pentru producătorii veniţi la Constanţa din diferite colţuri ale ţării. Postul este cel care a dat peste cap socotelile celor 28 de producători care, de altfel, se obişnuiseră să aibă mare succes la Constanţa. „Nu prea suntem mulţumiţi. De data aceasta nu am avut vânzări cum ne aşteptam. Mă gândesc că postul este de vină. Noi avem şi multe produse de post şi totuşi nu am avut succes”, a declarat Florentin Neacşu, venit din Bucureşti. Produsele lui ademeneau pe oricine: halva, beţe cu alune, caramele, fondante, salam de biscuiţi, coşuleţe cu ciocolată şi alune, nuci în cremă de ciocolată, toate la preţul de 60 de lei kilogramul. „Am luat o sută de grame de halva, de poftă. Sunt preţuri măricele, dar ştiu măcar că sunt produse naturale şi mai ales proaspete”, a precizat Rodica, clientă a „Pieţei ţărăneşti”. Maria Neguţă a venit tocmai din Argeş pentru cele trei zile în care s-a desfăşurat evenimentul, sperând că îi va merge la fel de bine ca şi dăţile trecute, însă socoteala de-acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. „A fost cel mai slab weekend de până acum. Vânzările au mers cât se poate de prost”, a afirmat femeia. Şi post fiind, potenţialii muşterii nu vrut să păcătuiască, aşa că nu au cumpărat de la standul ei - şorici la 30 lei kilogramul, fleică de porc afumată la 35 lei kilogramul. Venit tocmai din Câmpulung Muscel, Rareş Ştefan se laudă că a vândut cel mai bine pălinca - 30 lei litrul. „Slăbuţ, destul de slăbuţ... Mă aşteptam să fie mai bine, ca de fiecare dată când am venit la Constanţa”, a declarat bărbatul. Produsele sale sunt sută la sută naturale dar nu şi de post: caşcaval - 30 lei kilogramul, brânză de burduf şi cârnaţi de porc afumaţi picanţi, la acelaşi preţ. Cât despre preţuri, producătorii au fost dispuşi să mai negocieze, însă nu foarte mult. Au şi ei multe cheltuieli, produsele sunt „bio” iar drumul înapoi spre casă este anevoios şi costisitor. La „Piaţa Ţărănească” am întâlnit şi un cumpărător indecis care ne-a şocat un pic. Stătea în faţa unei tarabe cu tot felul de produse făcute din miere de albine. „Nu ştiu ce să fac: să cumpăr sau nu. Unii spun că mierea nu este produs de post pentru că albinele sunt considerate... animale. Mai bine nu cumpăr”, a afirmat femeia căreia îi cam căzuse cu tronc un amestec de miere cu fistic şi nucă. Organizatorul evenimentului, Dragoş Berariu, a simţit şi el influenţa postului asupra vânzărilor, dar speră ca la următoarea ediţie lucrurile să se schimbe. „Vom reveni în 6 - 8 aprilie, tot la Casa de Cultură”, a afirmat acesta.